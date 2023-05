Le Real Madrid a déjà trouvé le remplaçant de Marco Asensio

La suite après cette publicité

Entre Marco Asensio et le Real Madrid, le divorce semble acté. Comme annoncé par différente sources espagnoles, l’attaquant de la Roja (35 sélections, 2 buts) devrait quitter les Merengues cet été pour des raisons sportives. En effet, l’ailier droit ne se sent plus central dans les plans de Carlo Ancelotti. Titularisé seulement 18 fois lors de ses 50 apparitions cette saison, le joueur de 27 ans est, à ce titre, annoncé dans le viseur du PSG.

Pour le remplacer, les hautes sphères madrilènes s’activent et un nom est d’ores et déjà pisté. Selon les dernières informations du quotidien AS, Brahim Díaz, prêté par la Casa Blanca jusqu’en juin 2023 à l’AC Milan, devrait ainsi faire son retour à Madrid. Fort de son expérience en Serie A, celui qui totalise 7 buts et 5 offrandes en 43 matches toutes compétitions confondues sous la tunique milanaise est, en effet, considéré comme un profil fiable pour la saison prochaine.

Dans cette optique et quand bien même Rodrygo dispose, aujourd’hui, du statut de titulaire, Carlo Ancelotti compte sur l’international espagnol (1 sélection, 1 but). Capable de déstabiliser par ses dribbles, l’Andalou d’origine marocaine pourrait ainsi offrir une solution supplémentaire au Mister. Sous contrat avec le Real jusqu’en juin 2025, l’intéressé devrait d’ailleurs voir son bail renégocié en cas de come-back. Un nouveau défi en vue pour celui qui conserve malgré tout une belle cote auprès des dirigeants rossoneri, toujours disposés à le conserver. Avec la Roja en ligne de mire - même si Les Lions de l’Atlas restent également une opportunité - Diaz aurait ainsi l’opportunité de définitivement séduire Luis de la Fuente.

En misant sur le natif de Málaga, aujourd’hui âgé de 23 ans, le Real Madrid pourrait de son côté couvrir le départ de Marco Asensio sans dépenser le moindre euro. Une occasion en or, à l’heure où d’autres pistes sont également envisagées. Ainsi, le quotidien espagnol précise que Takefusa Kubo (21 ans) reste, lui aussi, dans le viseur des Merengues. Transféré à la Real Sociedad en juillet 2022 pour un peu plus de 6 millions d’euros, la Casa Blanca devrait cependant sortir le chéquier pour un joueur qui dispose d’une clause libératoire de 60 millions d’euros. Si l’opération demeure faisable, un retour semble malgré tout compliqué pour les dirigeants madrilènes, focalisés sur Jude Bellingham et la recherche d’un nouveau numéro 9…