Atalanta : une trêve de Noël en plein brouillard pour Gian Piero Gasperini

Le mercato d’été annonçait pourtant de belles choses pour l’Atalanta. Une sorte de transition en perfectionnant la base du travail était en train d’être mise en place du côté de Bergame. Certains cadres avaient plié bagages comme Duván Zapata (Torino), Rasmus Højlund (Manchester United), Jérémie Boga (Nice), Merih Demiral (Al-Ahli) et Joakim Maehle (Wolfsbourg). Cette belle enveloppe récupérée a bien servi à accueillir de nombreux renforts offensifs avec les attaquants El Bilal Touré, Charles De Ketelaere et Gianluca Scamacca mais aussi les pistons gauches Mitchel Bakker et Sead Kolasinac. Cette nouvelle campagne, la huitième sous les ordres de Gian Piero Gasperini, promettait d’être intéressante à suivre pour la Dea, avec le développement de Giorgio Scalvini en défense et les confirmations attendues d’Ademola Lookman, d’Éderson, de Matteo Ruggeri et de Teun Koopmeiners. Ce dernier avait pourtant reçu de sacrés appels du pied du Napoli, de l’Inter, de la Juventus et de la Premier League durant le dernier mercato.

Pourtant tout ne semble pas se passer comme sur des roulettes. A la trêve de Noël, l’Atalanta Bergame pointe à une anecdotique 7ème position de Serie A, à deux unités de la 10ème place. «C’est le football, ça arrive. Désolé, nous avons joué notre jeu et avons eu plusieurs occasions sans nous en rendre compte. Nous devrions gagner ces matchs, mais à la fin nous avons perdu beaucoup de points. Nous avons tous des gars qui ont l’habitude de marquer, puis il y a des jours comme celui-ci. Nous avons fait un excellent match, regardons le côté positif d’avoir réalisé une performance de haut niveau. Nous sommes encore plus déçus par ça», a déclaré Gian Piero Gasperini, après un revers contre le Bologna de Thiago Motta (1-0). Une nouvelle défaite, la quatrième sur les sept derniers matchs de championnat, qui placent les Orobici dans une spirale d’irrégularité infernale. Depuis le 4 novembre, l’Atalanta a chuté contre l’Inter (1-2), le Napoli (1-2), le Torino (3-0) et Bologna (1-0). Face à l’Udinese (16ème), les joueurs du Gasp ont dû se contenter que d’un match nul (1-1).

Une méthode qui s’essouffle ?

C’est une question qui peut aisément se poser. Malgré la trace indélébile qu’il a laissé dans l’histoire de l’Atalanta, ainsi que la révolution tactique offensive qu’il a lancé dans le football italien, Gian Piero Gasperini est-il toujours l’homme de la situation pour la Dea ? En cette fin d’année 2023, l’Atalanta a encaissé près de 20 buts en 17 journées disputées, soit plus que certaines équipes positionnées plus loin dans le classement, tels que la Lazio, le Torino ou encore Monza. La signature estivale avortée d’Alessandro Buongiorno du Torino n’a pas aidé l’Atalanta à renforcer la défense, tout comme les deux blessures graves des cadres expérimentés Rafael Toloi et José Luis Palomino. Le chantier défensif devrait être l’axe principal du mercato d’hiver pour la Dea. D’ailleurs, comme nous vous le révélions en exclusivité, la direction bergamasque a coché le nom de Lilian Brassier du Stade Brestois. De plus, d’après nos indiscrétions, la priorité à ce poste reste le défenseur croate de l’Ajax Amsterdam, Josip Šutalo. Le club lombard est prêt à en proposer 20 millions d’euros assortis de bonus dès ce mois de janvier. Le défenseur français, Oumar Solet, est aussi une alternative : «Il y aura du temps pour trouver des explications. Nous avons plusieurs absences principalement en défense, mais en ce moment, toute l’équipe ne tire pas la charrette et nous devons y réfléchir. Nous ne jetons pas tout, certains joueurs montrent l’exemple. D’autres non, ils ont du mal à comprendre le bon esprit», avait tenté de relativiser le Gasp après la large défaite contre les Granata (3-0).

L’autre point de discorde dans la situation ambivalente de Gian Piero Gasperini à l’Atalanta est le paradoxe offensif. Si Gianluca Scamacca (5 buts) et Charles De Ketelaere (2 buts, 4 passes décisives) semblent donner satisfaction, l’entraîneur italien a tout de même décidé de réintégrer pleinement ses vétérans Luis Muriel et Aleksey Miranchuk, deux joueurs qui étaient pourtant considérés comme persona non grata lors du dernier mercato estival. Le Colombien a bien failli partir du côté de Monza, tandis que le Russe était proche de retourner au Torino. A noter la tuile pour la recrue achetée 30 millions d’euros, El Bilal Touré, qui a dû se faire opérer pour une grave blessure au genou droit dès le mois d’août. Si le terme «crise» est peut-être un poil exagéré pour le moment, il ne serait pas hyperbolique de reconnaître qu’une chose semble moins percutante dans le système en 3-4-1-2, moins efficace, moins régulier. Mais le mercato d’hiver peut être une chance pour tout basculer : «Nous avons eu du mal à obtenir des résultats ces derniers temps, mais c’est uniquement à cause des blessures. Nous avons plusieurs joueurs absents, n’importe quelle équipe à notre place en souffrirait. Nous

sommes prêts à intervenir sur le marché de janvier», a expliqué Antonio Percassi.

L’Atalanta en crise ? # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Bologne 31 17 9 8 7 2 21 12 5 Fiorentina 30 17 8 9 3 5 26 18 6 Rome 28 17 11 8 4 5 30 19 7 Naples 27 17 7 8 3 6 28 21 8 Atalanta 26 17 8 8 2 7 28 20 9 Lazio 24 17 0 7 3 7 18 18 10 Torino 24 17 -2 6 6 5 15 17 Voir le classement complet

L’ombre des élèves du Gasp’

Alors que son contrat s’écoule jusqu’au 30 juin prochain, l’avenir de Gian Piero Gasperini reste encore flou. En effet, selon nos informations, la direction bergamasque, composée du président Antonio Percassi, du directeur général Luca Percassi et du directeur sportif Tony D’Amico, devrait bien rencontrer l’entraîneur italien après les fêtes de fin d’année. Pour l’heure, l’idée n’est pas aux changements de staff mais les dirigeants de la Dea souhaitent faire le point avec Gasperini, sur les objectifs du mercato d’hiver mais aussi sur son avenir à la tête du club puisqu’à ce jour, les négociations pour un renouvellement de contrat sont au point mort, suite aux bisbilles de l’été dernier. Pour rappel, le manager italien de 65 ans avait refusé de prolonger son bail en juin dernier et avait même pensé à démissionner, comme nous vous le révélions en exclusivité. Finalement, toutes les parties avaient décidé de poursuivre l’aventure ensemble, au moins jusqu’en 2024 puisque le mercato d’été avait, sur le papier, satisfait le staff bergamasque, tout comme les objectifs fixés et les promesses annoncées par Stephen Pagliuca, le propriétaire italo-américain.

En cas de départ de Gian Piero Gasperini, à l’issue de son contrat, la direction bergamasque a déjà plusieurs noms et profils en tête qui seraient, d’après eux, capables de prendre la relève de l’entraîneur italien. Présent à la tête du club depuis 2016, le natif de Grugliasco est l’artisan principal de l’ascension de l’Atalanta jusqu’en quarts de finale de la Ligue des Champions en 2020. Choisir le bon successeur ne sera pas une mince affaire pour la direction bergamasque en cas de départ du Gasp. Plusieurs jeunes tacticiens se revendiquent des préceptes offensifs de Gian Piero Gasperini. Une nouvelle vague d’entraîneurs prodigieux au large potentiel a envahi le monde du Calcio ces dernières années et c’est en ce sens que Thiago Motta, Alessio Dionisi, Paolo Zanetti, Ivan Juric, Raffaele Palladino et Vincenzo Italiano sont les coachs qui marquent le plus de points dans l’esprit des dirigeants du club de Lombardie. En tout cas, Gian Piero Gasperini va profiter de la pause de Noël pour souffler en famille, avant de reprendre le travail puisque la Dea dispute encore la Coppa Italia et l’Europa League, en lice en 8es de finale de ces deux compétitions qui auront probablement un poids dans le futur du Gasp à Bergame.