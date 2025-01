PSG - Monaco : les compositions officielles

Le Trophée des champions rend son verdict aujourd’hui au Stadium 974 de Doha ! Le PSG, double tenant du titre et vainqueur de 10 des 11 dernières éditions, veut débuter ce mois de janvier crucial par un premier titre cette saison, avant de jouer sa survie en Ligue des champions contre City et Stuttgart. Les Monégasques de leur côté ont une défaite à faire oublier face aux Parisiens en décembre (3-2), et un message à faire passer quant à leur capacité à contester la suprématie nationale des hommes de Luis Enrique.

La suite après cette publicité

Pour cette belle affiche, à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 17h30, le PSG aligne quasiment le même 11 que celui qui s’est défait de Lens en Coupe de France juste avant les fêtes. Seuls changent Ruiz, remplacé par Zaïre-Emery au milieu, et Donnarumma qui retrouve le but. Le trio Dembélé-Lee-Doué est titulaire devant. Monaco de son côté peut compter sur le retour de son capitaine Zakaria au milieu de terrain, qui semble aligné au côté de Golovin. Ben Seghir, Akliouche et Minamino sont derrière Ilenikhena.

Les compositions

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes - Zaïre Emery, Vitinha, Neves - Dembélé, Lee, Doué

La suite après cette publicité

Monaco : Köhn - Vanderson, Kehrer, Salisu, Caio Henrique - Zakaria (cap.), Golovin - Akliouche, Ben Seghir, Minamino - Ilenikhena

Suivez le match PSG - MONACO sur DAZN