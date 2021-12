Les Hollandais pas si volants de la Ligue 1

La suite après cette publicité

Cet été, la Ligue 1 a perdu l'un de ses meilleurs éléments avec Memphis Depay. Libre à la fin de son contrat, l'ancien Lyonnais s'en est allé du côté du FC Barcelone. Mais que les fans néerlandais se rassurent, le championnat de France a fait le plein de joueurs bataves cet été. Ils sont 10 à avoir posé leurs valises en France, rien que ça. L'importance de cette diaspora a même convaincu la chaîne de télévision sportive Ziggo Sport de diffuser le football hexagonal tous les week-ends. En revanche pour les performances des recrues hollandaises, le bilan n'est pour le moment pas brillant.

Direction Nice déjà qui s'est offert trois représentants du royaume cet été. Il y a d'abord Justin Kluivert (22 ans). Prêté avec option d'achat par la Roma, le fils de Patrick connaît six premiers mois délicats. Il faut dire qu'il s'est rapidement blessé, d'abord pour un claquage qui lui a fait louper deux semaines de compétition, puis plus gravement aux ischio-jambiers. Absent deux mois, l'ailier a retrouvé les terrains fin novembre, offrant même des prestations encourageantes à Paris et Rennes. Reste que son bilan de 9 apparitions (8 titularisations) pour 1 but et 2 passes décisives est bien maigre.

Les Néerlandais de la Côte d'Azur ont du mal

Son coéquipier Calvin Stengs (22 ans) ne fait pas mieux. Avec un tout petit but en 13 matches de Ligue 1 (7 titularisations), l'ancien de l'AZ Alkmaar connaît un début d'aventure laborieux, lui qui a tout de même coûté 15 M€ au Gym. À l'image de son club, qui alterne le chaud et le froid, l'ailier est brouillon et demeure un joueur de rotation pour le moment. Pablo Rosario (24 ans) vit lui six premiers mois plus positifs que ses deux compères. Titulaire régulier (14 fois en 17 rencontres) dans l'esprit de Galtier, le milieu défensif semble parfois limité mais le duo avec Lemina fonctionne plutôt bien dans l'entrejeu.

À quelques kilomètres de là, Myron Boadu (20 ans) déçoit beaucoup avec Monaco. Les 15 buts inscrits en Eredivisie la saison dernière sont déjà loin. L'attaquant recruté 17 M€ à l'AZ Alkmaar est derrière Ben Yedder et Volland dans la hiérarchie des attaquants mais pire encore, ses entrées en jeu sont trop souvent décevantes. D'ailleurs, il n'a marqué que deux petites réalisations en 23 apparitions toutes compétitions confondues (9 titularisations). Et que dire de Georginio Wijnalum (31 ans) encore trop poussif avec le PSG, où il a signé libre en juillet dernier ?

Wijnaldum encore trop inconstant

Le milieu de terrain semble encore emprunté malgré un léger regain de forme en cette fin d'automne mais on est encore loin de ce que l'on a pu voir avec Liverpool et en sélection oranje. Il est même déjà question d'un éventuel retour en Premier League cet hiver.... Au rayon des joueurs encore trop irrégulier, le Bordelais Javairô Dilrosun est en bonne place. Prêté par le Hertha, l'ailier cumule tout de même 3 passes décisives en 14 rencontres (9 titularisations). Il a démontré ses qualités de dribbles et de percussion, chose rare dans l'effectif girondin, mais il a tendance à trop disparaître durant un match.

Marco Bizot (30 ans) a de son côté connu des débuts compliqués. Tancé par son entraîneur Michel Der Zakarian, le gardien est resté dans la cage brestoise malgré la concurrence de l'ancien titulaire Larsonneur et a largement participé à la belle série de son équipe de 6 victoires de suite. S'il y a bien un Hollandais qui s'en sort bien dans notre championnat, c'est Azor Matusiwa (23 ans). Le milieu défensif acheté 5 M€ à Groningen cet été est très rapidement devenu un indéboulonnable d'Oscar Garcia. D'ailleurs, quand il est disponible, il ne loupe pas un seul match (13 titularisations en autant de matches de Ligue 1).

Fortunes diverses chez les Hollandais de Reims

On ne peut pas en dire autant de son coéquipier Mitchell van Bergen (22 ans). L'attaquant de poche est victime de la concurrence (Ekitike, Touré) mais pire que ça, il a complètement disparu depuis le 7 novembre, après avoir cumulé 9 matches de championnat (5 titularisations, aucun but). Acheté 2M€ à Heerenveen, le joueur a dernièrement marqué son premier but à Reims... en réserve. Enfin, le défenseur central de Troyes Philippe Sandler (24 ans), prêté par Manchester City, n'a effectué que deux apparitions en championnat, dont la dernière remonte au 22 septembre. Difficile de le juger mais on ne devrait pas le revoir souvent cette saison.