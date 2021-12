Chelsea : Charly Musonda a proposé de jouer gratuitement

Charly Musonda (25 ans) ne parvient pas à s’imposer depuis son arrivée à Chelsea. Le milieu de terrain belge a notamment enchaîné les blessures au genou, mais il est revenu cette saison et s’entraîne actuellement avec le U23 du club. En fin de contrat en juin prochain, Musonda a confié dans une interview accordée à The Beautiful Game Podcast qu’il avait proposé aux Blues de jouer gratuitement, sans succès.

Il a également ajouté qu’après avoir parlé avec «Petr Cech au téléphone en août et après ces discussions, j'ai tout de suite su. Ok, je vais partir en août, il n'y a rien d'autre que je puisse faire. Après le coup de fil, j'ai littéralement pleuré parce que ça faisait un moment que j'étais là (2016, ndlr). Même maintenant, il va falloir du temps pour s'en remettre.»

