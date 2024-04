LOSC : Olivier Létang ne sait pas pour Fonseca et Yoro

4e de Ligue 1 et qualifié pour les quarts de finale d’une Coupe d’Europe pour la première fois de son histoire, la Ligue Europa Conférence en l’occurrence, le LOSC réalise une très belle saison sous la houlette de Paulo Fonseca. Un entraîneur qui n’est pas certain de rester la saison prochaine lui qui arrive en fin de contrat et dont les relations avec Olivier Létang sont parfois difficiles. «On se parle tous les jours avec Paulo, répond le président lillois sur RMC ce mercredi. On s’est dit des choses. La meilleure façon de se mettre les pieds dans le tapis, ce serait de parler de la saison prochaine. On est concentré sur nos objectifs. On veut gagner tous les matchs. Attendons de voir où on atterrit. Je ne veux pas parler des cas individuels. On s’est fixé des objectifs.»

La suite après cette publicité

Le Portugais attend sans doute de voir quelles offres se présentent à lui mais aussi si les Dogues seront en mesure de lui amener un effectif compétitif. On pense notamment au futur de Leny Yoro. Le défenseur central de 18 ans est particulièrement courtisé, par le PSG et le Real Madrid notamment. « On est concentré sur ce qu’on veut faire aujourd’hui. J’ai parlé avec Leny hier. Je garde nos échanges pour nous. Si on ne joue pas la Ligue des Champions ce n’est peut-être pas pareil », fait remarquer Létang. Cet hiver, nous vous révélions que Jorge Mendes, le représentant du jeune Français, poussait pour l’envoyer du côté de Paris. Les Dogues exigent au moins 50 M€ pour celui qui est sous contrat jusqu’en 2025.