Le phénix Sergio Ramos renaît de ses cendres

À bientôt 39 ans, Sergio Ramos a pris un nouveau départ. En effet, le footballeur, passé par le Séville FC, le Real Madrid ou encore le Paris Saint-Germain a quitté l’Europe il y a quelques semaines. Pourtant, après sa pige d’une saison à Séville, l’Espagnol souhaitait poursuivre sa carrière sur le Vieux continent. Malgré son expérience du très haut niveau et son CV impeccable, le défenseur né en 86 n’a pas trouvé crampon à son pied. Pourtant, quelques clubs se sont penchés sur son cas, en Turquie, en Arabie saoudite, en Major League Soccer ou encore en Egypte. Mais c’est finalement au Mexique qu’il a décidé de reprendre du service après plusieurs mois d’inactivité, estimant que toutes les conditions étaient enfin réunies pour sa signature d’une saison. Il faut dire que les Rayados de Monterrey ont mis le paquet pour le convaincre.

365Scores révélait il y a quelques jours qu’il touchera un salaire de 4 M€ nets, ainsi que la totalité de ses droits à l’image, divers bonus et 2 % des ventes de maillots floqués à son nom. Un projet alléchant financièrement. Mais le joueur, qui a choisi le numéro 93, ne vient pas pour faire figuration. Il l’avait expliqué lors de sa présentation le 8 février dernier. «Je suis très content. J’ai vraiment hâte de ressentir ce sentiment que l’on ne peut qu’éprouver, mais qui ne peut être exprimé par des mots, de ressentir à nouveau les couleurs, de défendre sa famille, et maintenant je me considère comme un fan de Raya et je ferai tout pour cette équipe et cette famille. Je suis une personne qui donne tout et ouvre son cœur et je vais leur donner toute mon expérience, toutes mes connaissances pour essayer d’aider l’équipe à atteindre ses objectifs.»

Un but qui compte pour lui

Mais il a dû faire preuve de patience avant de retrouver les terrains puisqu’il devait retrouver le rythme et la forme, lui dont le dernier match officiel remontait au 26 mai. C’était lors de la défaite 2 à 1 à domicile de Séville face au Barça. Près de 9 mois plus tard, l’Espagnol a donc retrouvé la compétition. Le 23 février, il a joué 80 minutes face à San José (victoire 3-1). Il avait même hérité du brassard de capitaine. Laissé au repos le 26 février à l’occasion du match à l’extérieur face à Mazatlan, il a retrouvé sa nouvelle équipe hier à domicile face à Santos Laguna. Titulaire, Sergio Ramos a joué 90 minutes lors du succès 4 à 2 des siens. Il a d’ailleurs participé à la fête en inscrivant son premier but, de la tête, sous ses nouvelles couleurs.

Après le match, la presse n’en avait que pour lui. Azteca TV a écrit à son sujet : «de la tête, la spécialité de la maison, Sergio Ramos a inscrit son premier but avec les Rayados de Monterrey en Liga BBVA MX : le défenseur historique espagnol a anticipé le but et envoyé le ballon au fond des filets lors du match contre Santos, correspondant à la 10e journée du tournoi Clausura 2025. Sergio Ramos a marqué son premier but en Liga BBVA MX lors de son deuxième match seulement avec les Rayados : contre Santos, il était à nouveau titulaire et portait le brassard de capitaine et, avec son but, a donné l’avantage à l’équipe de Monterrey au tableau d’affichage. Finalement, l’équipe de Martín Demichelis a remporté les trois points.» Record MX s’est aussi enflammé.

La nouvelle star du Mexique

«Sergio Ramos a fait ses débuts en tant que buteur avec les Rayados de Monterrey à la 57e minute du match contre Santos Laguna, lorsque le score était à 1-1. Le défenseur central espagnol est apparu au bon moment pour donner l’avantage à son équipe (…) Ramos a surpris la défense en se plaçant derrière Javier Avellaneda et en plongeant pour connecter une tête qui n’a laissé aucune option à Acevedo. Le défenseur historique a célébré avec son geste emblématique sur son téléphone à côté du drapeau de coin, regardant vers les caméras, puis a pointé son numéro dans son dos. Alors que tout le monde retournait à ses positions pour reprendre le jeu, les supporters de Monterrey scandaient le nom du champion du monde. Avec seulement deux matches joués, l’ancien joueur du Real Madrid a déjà laissé sa marque à Monterrey, marquant son premier but avec le maillot blanc et bleu au Géant d’Acier. Une performance emblématique.» Même son de cloche dans AS México.

«La Liga MX a été témoin de l’histoire avec les débuts de Sergio Ramos en tant que buteur avec les Rayados de Monterrey. Il a été la recrue qui a fait le plus parler d’elle et ce dimanche, qui était aussi son deuxième match dans le tournoi, il a marqué le deuxième but de son équipe et comme si cela ne suffisait pas, il l’a réalisé avec son sceau le plus spécial : la tête. Tout au long de sa brillante carrière, Ramos a joué pour des clubs tels que Séville, le Real Madrid et le PSG. Il a contribué offensivement avec chacun d’eux, mais c’est avec Rayados qu’il l’a fait le plus rapidement. » Après la rencontre, son entraîneur, Martin Demichelis, a confié : c’est un joueur qui saute bien, qui a le sens du timing, qui sait s’éloigner de son marquage et qui est très fort. De son côté, le joueur a simplement posté un message sur ses réseaux sociaux personnels. «Je suis content des trois points obtenus lors d’une victoire durement gagnée et de mon premier but sous ce maillot. Merci beaucoup pour votre soutien.» Adopté par le Mexique, Sergio Ramos est déjà la nouvelle coqueluche de la Liga MX.