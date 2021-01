Barça : Ronald Koeman pessimiste pour Eric Garcia ?

La suite après cette publicité

Ronald Koeman est un entraîneur très sollicité. En l’absence d’un président fort, le Batave est quasiment le seul dirigeant du FC Barcelone à devoir faire face à la presse pour évoquer les dossiers chauds du club blaugrana. Mais comme souvent, le technicien botte souvent en touche. Ça été le cas au sujet du mercato hivernal et du dossier Eric Garcia (Manchester City), que l’on annonce aussi dans le viseur du PSG.

« Je ne sais rien à ce sujet. Je sais qu’il y a une réunion des gestionnaires cet après-midi. On verra », a-t-il déclaré, avant d’enchaîner sur le cas Eric Garcia. « J’ai toujours dit que je ne suis pas celui qui commande au niveau des décisions économiques concernant un transfert. Si le club pense que ce n’est pas possible, eh bien ça ne l’est pas et on ira de l’avant avec ce que nous avons à disposition. »