Cameroun : Samuel Eto'o a convaincu deux nouveaux binationaux

Alors que le Cameroun s'est qualifié pour la Coupe du monde dans un match sous haute tension face à l'Algérie, il faut désormais préparer la suite et essayer de se renforcer. Dans ce sens, ces derniers jours, le président de la FECAFOOT Samuel Eto'o multiplie les contacts et rencontres pour tenter de convaincre certains binationaux d'opter pour les Lions Indomptables.

Selon les informations de l'Équipe, l'ancien attaquant du FC Barcelone a réussi à convaincre l'ancien attaquant de l'OM Georges-Kévin Nkoudou (27 ans) et l'ancien Lyonnais Olivier Kemen (25 ans). Les deux hommes qui évoluent respectivement à Besiktas et à Kayserispor en Turquie ont représenté pendant quelques années les équipes de jeune de la France. Après des échanges avec Eto'o, ils ont décidé de jouer pour le Cameroun et ont déjà été pré-convoqués pour le rassemblement de juin.