Lilian Thuram confirme que Dugarry était aussi fort que Zidane

Souvent, on a entendu qu'au début de leur carrière, Christophe Dugarry était considéré comme aussi fort si ce n'est meilleur que Zinedine Zidane. Le consultant lui même avait expliqué être aussi talentueux que l'actuel entraîneur du Real Madrid. Et Lilian Thuram, qui connaît bien les deux hommes pour les avoir côtoyés pendant longtemps sous la tunique bleue, a confirmé que cette affirmation était justifiée dans l'émission Team Duga sur RMC Sport.

« Il y a un truc sérieux. Je ne rigole pas. Je sais qu’il y a une polémique parce que Duga a dit que... Mais je peux vous avouer que Duga, quand il était jeune, il était trop fort. Ecoutez-moi bien. Les gens qui le prennent pour un con quand il dit que techniquement, il était aussi fort que Zizou: mais c’est la réalité ! Vous ne vous rendez pas compte. Je me souviens d’un match contre la Roma. Et même contre Monaco. Les mecs disaient: c’est qui lui ? Par contre, Dugarry, il a toujours été limite. Les mecs lui disaient "oh jeune, calme-toi". Et il répondait "oh, tu t’appelles comment toi ?". Franchement, Duga, il était trop fort », a lancé l'auteur du doublé face à la Croatie en 98. Dugarry n'avait donc pas menti.