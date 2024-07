Kylian Mbappé dévoile le nom du meilleur président du monde

Tout nouveau joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé a encore des étoiles dans les yeux lorsqu’il évoque sa nouvelle vie. Dans un entretien accordé à la télévision de la Casa Blanca, il remercie Florentino Pérez qu’il considère comme « le meilleur président du monde ».

La suite après cette publicité

« C’est une personne très importante pour moi, dès le premier jour, il m’a fait confiance et nous a aidés, moi et ma famille. Cela me va droit au cœur. Je vais tout faire, sur et en dehors du terrain, pour le rendre heureux. » Espérons pour le Français que sa relation avec le patron madrilène se passe mieux qu’avec Nasser Al-Khelaïfi.