LdC : Lionel Messi a refusé d'offrir son maillot à Alphonso Davies

Alphonso Davies semble être sur un petit nuage depuis son arrivée au sein du club bavarois. Du haut de ses 19 ans, le latéral à la fois défensif et offensif impressionne toute l’Europe à travers ses courses impressionnantes, un impact offensif monstrueux et des qualités défensives belles à voir pour un jeune joueur au parcours atypique. Auteur d’un match somptueux contre le FC Barcelone la semaine dernière en quart de finale de Ligue des Champions, le latéral fan de Lionel Messi depuis son plus jeune âge, espérait obtenir le maillot de l’Argentin à la fin du match, chose qu’il n’a pas réussi à faire, mais selon BT Sport ce dernier l’en aurait empêché.

Si le protocole sanitaire de l’UEFA déconseille aux joueurs d’échanger leurs maillots en raison du Covid-19, on peut penser que l’humeur de Messi à ce moment n'était pas très bonne et le défenseur bavarois ne semble pas lui en vouloir. «Oui je lui ai demandé, mais je pense qu’il était un peu énervé. Mais ce n’est pas grave par contre, la prochaine fois j’espère» a déclaré le Canadien au micro de BT Sport mercredi soir après la victoire en demi-finale contre l’OL (3-0).