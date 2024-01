Christophe Dugarry prie pour que Kylian Mbappé quitte le PSG

Libre de tout contrat dans six mois Kylian Mbappé (25 ans) peut désormais s’engager avec le club de son choix ou prolonger au PSG. Joueur du club de la capitale depuis 2017, le champion du monde 2018 est à nouveau parti pour tenir tout son monde en haleine pendant plusieurs mois. De son côté, Christophe Dugarry espère que le Bondynois pliera bagage.

«Je trouve que Mbappé stagne aujourd’hui. J’espère qu’il va partir, du fond du coeur. Je trouve qu’il est de plus en plus prévisible, il manque de force, de caractère, il disparaît trop souvent des matchs. Il a voulu tous les pouvoirs, on le sent petit garçon, on a l’impression que le costume est trop grand. Je le sens un peu perdu, on ne sent pas une symbiose. Ça fait quelques mois que ça ne sent pas bon du côté du PSG», a-t-il déclaré sur RMC Sport.