Menu Rechercher
Commenter 9
Ligue 1

Rennes : la réponse glaciale de Rongier à Beye sur Samba

Par Valentin Feuillette
1 min.
Habib Beye et Valentin Rongier @Maxppp
Lens 3-1 Rennes

Interrogé après la défaite à Lens, Valentin Rongier n’a pas esquivé la question de la mise à l’écart de Brice Samba, mais sa réponse, très cadrée, a sonné comme un message froid et sans détour. Le milieu rennais a d’abord reconnu la mauvaise passe traversée par le club, évoquant une dynamique négative qui pèse sur la confiance. « On est dans une mauvaise période, ça ne nous ressemble pas », a-t-il admis, tout en assurant que le groupe restait mobilisé : « il n’y a personne qui va lâcher. On va continuer de travailler pour regagner des matches ». Sur le cas Samba, Rongier a soigneusement renvoyé la balle dans le camp du staff.

La suite après cette publicité

« Ça ne nous regarde pas. Le coach a pris cette décision, c’est lui notre boss », a-t-il tranché, refusant toute polémique interne. Insistant sur l’unité du vestiaire, il a assuré qu’aucune fracture n’existait malgré les difficultés : « Personne ne se divise, on est ensemble et on va le montrer d’ici la fin de la saison. C’est une période difficile, on rentre à la maison avec une défaite de plus. Il faut juste relever la tête et j’ai une pensée pour nos supporters qui continuent d’être derrière nous. Ils vivent aussi une période compliquée et ça nous emmerde pour eux. Qu’ils soient certains que personne ne va lâcher». Une prise de parole maîtrisée, presque glaciale, qui illustre la volonté des joueurs de rester dans leur rôle… tout en laissant Habib Beye seul face à ses choix.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Rennes
Valentin Rongier
Habib Bèye
Brice Samba

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Rennes Logo Stade Rennais FC
Valentin Rongier Valentin Rongier
Habib Bèye Habib Bèye
Brice Samba Brice Samba
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier