Rennes : la réponse glaciale de Rongier à Beye sur Samba

Interrogé après la défaite à Lens, Valentin Rongier n’a pas esquivé la question de la mise à l’écart de Brice Samba, mais sa réponse, très cadrée, a sonné comme un message froid et sans détour. Le milieu rennais a d’abord reconnu la mauvaise passe traversée par le club, évoquant une dynamique négative qui pèse sur la confiance. « On est dans une mauvaise période, ça ne nous ressemble pas », a-t-il admis, tout en assurant que le groupe restait mobilisé : « il n’y a personne qui va lâcher. On va continuer de travailler pour regagner des matches ». Sur le cas Samba, Rongier a soigneusement renvoyé la balle dans le camp du staff.

« Ça ne nous regarde pas. Le coach a pris cette décision, c’est lui notre boss », a-t-il tranché, refusant toute polémique interne. Insistant sur l’unité du vestiaire, il a assuré qu’aucune fracture n’existait malgré les difficultés : « Personne ne se divise, on est ensemble et on va le montrer d’ici la fin de la saison. C’est une période difficile, on rentre à la maison avec une défaite de plus. Il faut juste relever la tête et j’ai une pensée pour nos supporters qui continuent d’être derrière nous. Ils vivent aussi une période compliquée et ça nous emmerde pour eux. Qu’ils soient certains que personne ne va lâcher». Une prise de parole maîtrisée, presque glaciale, qui illustre la volonté des joueurs de rester dans leur rôle… tout en laissant Habib Beye seul face à ses choix.