Accord entre Everton et Al-Ettifaq pour Demarai Gray

Si le mercato estival a fermé ses portes pour la plupart des championnats européens, le marché des transferts n’est pas encore terminé en Arabie saoudite. La SPL continue de vouloir attirer de nombreux joueurs avant la date de clôture, le mercredi 20 septembre prochain. Et ça tombe bien puisque Al-Ettifaq veut recruter Demarai Gray en provenance d’Everton qui a finalement décidé de vendre son joueur, encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec une option pour une année supplémentaire, à la suite de plusieurs conversations en interne.

La suite après cette publicité

Après Steven Gerrard, Moussa Dembélé et Jordan Henderson, l’ailier des Toffees pourrait être le prochain à rejoindre le club saoudien alors qu’un accord a été trouvé entre son les dirigeants d’Al-Ettifaq et leurs homologues anglais selon les dernières indiscrétions de nos confrères de The Athletic. Alors que Demarai Gray a déjà passé les tests médicaux nécessaires au bon déroulement de son transfert, le joueur de 27 ans devrait signer un contrat de quatre ans bien que les documents n’aient pas encore été signés.