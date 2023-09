AJMK Formation, la formation au métier de recruteur sportif organise une nouvelle session

Le mercato d’été a fermé ses portes il y a trois semaines en France ainsi que dans les principaux championnats européens. Mais les clubs, pour beaucoup, sont déjà en train de préparer la suite avec leurs recruteurs. Ces derniers sont des éléments essentiels pour les écuries, qui veulent avoir des yeux de partout pour faire de jolis coups avant les autres. D’ailleurs, cette année encore, AJMK Formation organise une formation de recruteurs sportifs. Basée à Lyon dans le Rhône, cette structure reconnue par l’Etat propose un enseignement complet afin d’acquérir les bases nécessaires pour exercer cette profession de l’ombre (technique de scouting, la rédaction d’un rapport de match et les spécificités du métier de recruteur).

Si vous êtes intéressés, il vous suffit de vous inscrire par e-mail (contact@ajmkformation.com). Pour un cursus en présentiel, le prix est de 1900 euros (un paiement en plusieurs fois est possible). Cela comprend un logement ainsi que la nourriture et des places pour suivre des rencontres (1 match de L1, 1 match de L2, 1 match de National et/ou 1 match de Super League Suisse). Il faut aussi ajouter que les étudiants feront des analyses de 15 à 20 rencontres avec des exercices spécifiques. Il est également possible de suivre ce stage à distance. Si cette option vous intéresse, il faut régler la somme de 1200 euros. À la suite de cette formation, vous pourrez soit intégrer la cellule de recrutement d’un club, soit la cellule de scouting d’une agence de joueurs.