Les nouveaux revenus faramineux d’Erling Haaland en quelques chiffres

Ce vendredi 17 janvier, Manchester City a mis fin aux rumeurs naissantes autour d’un potentiel départ d’Erling Haaland vers l’Espagne en annonçant la prolongation de contrat de son monstre norvégien. Un contrat exceptionnel tant par sa durée que son prix. L’avant-centre des Skyblues a signé un contrat s’étendant jusqu’au mois de juin 2034 avec Manchester City, soit neuf ans de contrat. S’il part libre de Manchester, il aura donc 33 ans au moment de quitter le club.

Ses revenus explosent également. Avec les primes, son salaire pourrait grimper jusqu’à 750 000 livres par semaine (888 000 euros), soit 43,2 M€ sur une année. Mais à cela s’ajoutent ses différents contrats de sponsoring, ou encore ses droits à l’image pour un total de plus d’environ 60 M€ sur douze mois. Il s’agit là «d’un des contrats les plus lucratifs de l’histoire du sport» selon The Athletic. Sur la durée totale de son contrat, le Norvégien pourrait ainsi toucher pas moins de 600 millions d’euros. Plus d’un demi-milliard d’euros donc, pour un buteur qui pourrait dans les prochaines années inscrire son nom parmi les tout meilleurs de l’histoire.