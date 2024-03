Lens - Nice : les compositions sont tombées

La 26e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec un joli duel de haut de tableau entre le Racing Club de Lens et l’OGC Nice. A domicile, les Nordistes s’articulent dans un 3-4-2-1 avec Brice Samba dans les cages derrière Jonathan Gradit, Kevin Danso et Jonathan Gradit. Nampalys Mendy et Neil El Aynaoui constituent le milieu de terrain avec Ruben Aguilar et Premiszlaw Frankowski dans les couloirs. Devant, Florian Sotoca et David Pereira Da Costa sont associés à Elye Wahi.

De leur côté, les Aiglons s’organisent dans un 4-3-3 avec Marcin Bulka qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jordan Lotomba, Jean-Clair Todibo, Dante Bonfim et Romain Perraud en défense. Le milieu de terrain est composé de Morgan Sanson, Pablo Rosario et Khéphren Thuram. Jérémie Boga et Mohamed-Ali Cho épaulent le buteur Terem Moffi.

Les compositions

RC Lens : Samba - Gradit, Danso, Medina - Aguilar, Mendy, El Aynaoui, Frankowski - Sotoca, Wahi, Pereira da Costa

Nice : Bulka - Lotomba, Todibo, Dante, Perraud - Sanson, Rosario, Thuram - Cho, Moffi, Boga