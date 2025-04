Manchester United : un grand danger menace André Onana

«Je pense que nous sommes meilleurs qu’eux, nous devons juste aller là-bas et montrer qui nous sommes. Si nous y allons avec une mentalité de gagnants, si nous sommes concentrés, si nous restons compacts et solidaires et si nous suivons le plan de jeu, nous gagnerons le match.» André Onana a payé cher ses propos en amont du quart de finale aller entre l’OL, un club où il a failli signer en 2021, et Manchester United. D’une part parce qu’il a pris la réponse de Nemanja Matic de plein fouet, et parce qu’il est coupable sur les buts lyonnais.

«Quand on est statistiquement l’un des pires gardiens de l’histoire moderne de Manchester United… Il faut accomplir des actes avant de parler.» Le milieu serbe de l’OL n’y est pas allé de main morte, lui qui a évolué chez les Red Devils. Le portier camerounais a vécu une soirée franchement difficile au Groupama Stadium jeudi soir, hué et sifflé par tout le public, en plus d’avoir commis des erreurs qui ont coûté le nul à son équipe. La presse anglaise n’a d’ailleurs pas hésité à le critiquer après la rencontre.

Amorim agacé par Onana

Ce n’est pas la première fois qu’Onana se retrouve au cœur de la tempête. L’an passé déjà, il s’était rendu coupable de plusieurs bourdes, alors même qu’il venait d’être transféré pour 50 M€ en provenance de l’Inter. Jeudi soir, il a rapidement reçu le soutien de certains de ses coéquipiers comme Josuha Zirkzee. « Nous sommes à 100 % avec lui. Nous sommes une seule équipe, donc nous n’allons pas éliminer quelqu’un pour ses erreurs. C’est ridicule », assurait l’attaquant, lui aussi moqué parfois par le public de Premier League.

Ruben Amorim avait également eu des mots pour son dernier rempart après le match. «Ça peut arriver. Si on regarde la saison, j’ai fait plus d’erreurs qu’eux.» Problème, et comme cela a déjà été évoqué par la presse anglaise hier, Onana est dans le viseur de son entraîneur. Agacé par ses déclarations d’avant-match jugées inutiles voire contre-productives, le Portugais estime que les événements ont aussi chamboulé sa tête. Il devrait l’écarter pour la rencontre face à Newcastle ce dimanche au profit de sa doublure, Altay Bayindir. Quand rien ne va…