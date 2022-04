LdC : les stats' hallucinantes de l'Atlético et de Pep Guardiola

La suite après cette publicité

Ce quart de finale aller de Ligue des Champions entre Manchester City et l’Atlético de Madrid promettait une sacrée opposition de styles. Eh bien, les deux équipes n’ont pas déçu. Pendant que les Citizens attaquaient à tout-va, les Colchoneros défendaient comme un seul homme. Au final, les hommes de Pep Guardiola ont su faire la différence grâce à Kevin De Bruyne. Mais ce choc a accouché de deux statistiques impressionnantes.

Pour la première fois de l’ère Simeone, toutes compétitions confondues, l’Atlético n’a pas tenté le moindre tir (la frappe de Llorente n’a visiblement pas été comptabilisée par Opta) ! Pas surprenant toutefois si l’on en croit l’autre statistique délivrée par Opta. Depuis la saison 2003-2004, il n’y a eu que quatre matches de Ligue des Champions durant lesquels une équipe n’a pas encaissé le moindre tir. Quatre matches, dont trois concernent une formation entraînée par Pep Guardiola.

0 - Since game-by-game shot data is available for the @ChampionsLeague (2003-04), there have been four instances of a side not facing a single shot in a match, with Pep Guardiola being in charge for three of those four instances. Framework. pic.twitter.com/XrHovlFYFL