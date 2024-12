PSG : la fédération palestinienne remercie les fans pour le tifo de soutien

Ce mardi, Marca a donné la parole à Susan Shalabi. Un nom et un visage qui ne vous disent certainement rien. Mais elle est la vice-présidente de la Fédération palestinienne de football. Pour le média espagnol, la dirigeante a donc évoqué les nombreuses pertes humaines liées au conflit israélo-palestinien à Gaza, notamment dans le milieu du football. Elle a aussi évoqué les soutiens venus du monde entier, notamment de France. En effet, les supporters du PSG avaient récemment déployé un tifo avec un message de soutien "Free Palestine". Ce qui avait fait jaser. Mais Susan Shalabi a apprécié ce geste, comme les autres.

«Tous les Palestiniens, qu’ils soient dans leur pays ou à l’étranger, leur sont profondément reconnaissants. De tels gestes offrent à notre peuple et à nos footballeurs un sentiment d’espoir bien nécessaire, car ils envoient un message clair et puissant: "vous n’êtes pas seuls. Alors que ceux qui détiennent le pouvoir peuvent être aveuglés par leurs propres intérêts ou contraints par des raisons connues et cachées, nous vous voyons et nous nous tenons à vos côtés pour défendre votre cause juste et équitable".» Le message est passé.