Liga : Javier Tebas se frotte les mains avec l’arrivée de Kylian Mbappé

Pas encore dévoilée officiellement, l’annonce de l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid n’a jamais été aussi proche. Ce secret de Polichinelle est une aubaine pour le club madrilène, qui s’attache les services d’un des meilleurs joueurs du monde sans indemnités de transfert (il part libre du PSG). Cette arrivée du génie français en terre ibérique est également une excellente opportunité pour LaLiga. Le championnat espagnol et son président, Javier Tebas, s’en réjouissent déjà.

La suite après cette publicité

« Je suis pleinement convaincu que Kylian Mbappé va venir au Real Madrid, je présume à 99 % qu’il sera là la saison prochaine. (…) Nous continuons et allons continuer à progresser, bien sûr l’arrivée de Kylian Mbappé est un atout pour nous et pour continuer à grandir. Mais si les joueurs collaborent, aident, ils ne sont pas l’unique clé de la réussite d’un championnat comme pensent souvent les supporters ou les médias. Cristiano Ronaldo par exemple est passé en Serie A et le championnat n’a pas explosé pour autant. Le Paris Saint-Germain avait Messi, Neymar et Mbappé et la Ligue 1 n’a pas non plus connu un énorme succès pendant leur passage. Nous continuons et allons continuer à progresser » a-t-il déclaré dans les colonnes du Parisien. Quelques détails sont encore à négocier pour le clan Kylian Mbappé, comme sa présence, ou non, aux JO de Paris.