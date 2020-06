Les compositions probables de Bologne - Juventus

La suite après cette publicité

C'est une Juventus en manque de confiance et un peu en crise que l'on va retrouver ce soir sur la pelouse de Bologne (21h45). Défaite en finale de Coupe d'Italie, la Vieille Dame n'a pu s'éviter quelques polémiques comme le positionnement de Ronaldo sur le terrain et les critiques à peine voilées de la sœur de la star portugaise sur les réseaux sociaux. Même Maurizio Sarri le concède, il ne décide pas toujours de sa composition. Reste qu'il faut disputer ce match comptant pour la 27e journée de Serie A et tenter de conserver la place de leader, alors que l'Inter l'a emporté hier face à la Sampdoria.

Il n'est pas toujours évident de s'imposer dans le mythique Renato Dall'Ara, même si Bologne n'a remporté qu'un seul de ses cinq derniers matches à domicile. 10es au classement, les Rossoblù devraient se présenter en 4-2-3-1, sans Federico Santander ni Andreas Skov-Olsen, deux habituels remplaçants. Mihajlović titularisera une défense centrale composée de Danilo et Denswil. Le Chilien Medel évoluera devant la défense en compagnie de Svanberg. Devant, Barrow jouera en pointe avec un trio Orsolini-Soriano-Sansone en soutien. Du côté de la Juventus, nous aurons probablement droit à un 4-3-3. Szczęsny devrait reprendre sa place dans le but alors que De Sciglio profitera de l'absence d'Alex Sandro pour jouer dans le couloir gauche de la défense. Ce sont les deux seuls changements pressentis par rapport au match de Naples. Douglas Costa, Dybala et Ronaldo doivent occuper les positions offensives.