Une paire de crampons inédite aux couleurs du Brésil pour Neymar !

À quelques jours de la Copa America qui devait avoir lieu en Argentine et en Colombie mais qui va finalement se tenir au Brésil, Puma dévoile des chaussures uniques aux couleurs brésiliennes pour Neymar.

La suite après cette publicité

Ambassadeur du silo Future Z depuis sa sortie, Neymar est chouchouté par la marque au félin bondissant et bénéficie régulièrement de coloris inédits comme ce fut le cas en fin de saison avec une paire inspirée du monde de Fortnite. Cette fois, c'est une paire inspirée du Brésil qui attend le numéro 10 pour la Copa America qui aura justement lieu sur la terre sacrée du football.

Il y a deux ans, le joueur du Paris Saint-Germain regardait Marquinhos et ses coéquipiers remporter cette compétition continentale depuis les tribunes du Maracanã en raison d'une blessure à la cheville. Cette année, le hasard fait bien les choses et offre la possibilité à Neymar de réaliser l'un de ses rêves en remportant son premier titre majeur avec la Seleção à la maison. Les rêves du Brésilien, c'est notamment ce que Puma met en avant sur cette paire.

Sur le pied droit, on retrouve l'inscription « Dream Chaser » (chasseur de rêve en français) au niveau du lacet. C'est une expression chère à Neymar, tout comme « Tudo Passa » (tout passe) que l'on retrouve sur le lacet gauche. Au niveau du coloris, la Future Z « Brazil » se rapproche de la Teaser Edition dévoilée au mois de décembre 2020. On retrouve donc un fond blanc éclatant avec la bande de compression FUZIONFIT+ en jaune ainsi qu'une touche de bleu sur le logo Puma et une touche de vert qui complète le drapeau brésilien au niveau de l'inscription « FUTURE ».

Cette Future Z « Brazil » qui sera exclusivement portée par Neymar comporte les mêmes technologies que toutes les autres paires du silo et est d'ores et déjà disponible sur la boutique en ligne de Puma au prix de 220€.