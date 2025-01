Le cas Vinicius inquiète le Real Madrid

Ces dernières semaines, Vinicius fait beaucoup parler à Madrid, mais pas pour les bonnes raisons. Décevant lors du Clàsico perdu 2-5 dimanche dernier, le Brésilien est dans le dur depuis la fin de l’année 2024. Entre blessures, querelles avec les arbitres et niveau de jeu en deçà de ses standards habituels, le joueur de 24 ans inquiète du côté de la capitale espagnole.

Dans les colonnes de Marca, le remplacement de l’attaquant merengue face au Barça à la 76ème minute pose question. Incarnant normalement le visage du trio offensif de la Maison Blanche, le second de la liste du dernier Ballon d’Or a vu les projecteurs se braquer sur Kylian Mbappé pour la première fois depuis l’arrivée du Français en Espagne. Pour justifier le fait que le double vainqueur de la Ligue des Champions avec la Casa Blanca se trouve dans le creux de la vague, le média espagnol évoque les blessures qui l’ont handicapé au cours des dernières semaines de l’année 2024. Enfin, et c’est peut-être ce qui alarme le plus de l’autre côté des Pyrénées : les sirènes de l’Arabie saoudite. Ouvertement dragué par le boss de la Saudi Pro League, on craint que Vinicius ne cède à une offre historique formulée par le pays du Golfe.