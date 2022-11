OM-Tottenham : Chancel Mbemba dans le viseur des supporters sud-coréens et londoniens

A la suite de son choc tête contre tête avec Chancel Mbemba, l'attaquant sud-coréen de Tottenham Heung-min Son a dû quitter les siens avant l'heure de jeu sur blessure, remplacé par l'ancien Lillois Yves Bissouma. Une mauvaise nouvelle sur le coup pour la formation londonienne, qui a néanmoins arraché la victoire en toute fin de match face à l'Olympique de Marseille (1-2) et ainsi s'adjuger la première place du groupe D. Les Phocéens, pourtant devant au score grâce à son central congolais avant la pause, ont été quant à eux éliminés de toute compétition européenne.

La suite après cette publicité

Le seul buteur marseillais de la soirée a d'ailleurs ensuite été la cible de plusieurs insultes et menaces de mort de la part de supporters sud-coréens et des Spurs, attristés par la blessure de leur attaquant-vedette, qui verrait sa participation à la Coupe du monde au Qatar compromise en raison d'une fracture au visage, qui l'obligera à subir une intervention chirurgicale. On retrouve notamment plusieurs commentaires sous sa dernière publication Instagram tels que : «Tu dois t'excuser auprès de Son. Son rêve de disputer la Coupe du monde est terminé», «assume la responsabilité de tes actes», «va te faire foure» ou même des «meurs Mbemba»*...