PSG : quand Thierry Henry provoque Kylian Mbappé sur son possible transfert au Real Madrid

Un face à face entre Thierry Henry, consultant vedette d’Amazon Prime Video, et Kylian Mbappé, star du Paris Saint-Germain, tout le monde en rêve et bien préparez les pop-corn puisque l'échange a déjà eu lieu et sera diffusé, dimanche soir à 19 heures, dans l’émission «Dimanche Soir Football» du co-diffuseur de la Ligue 1. Pour patienter, deux extraits de l’interview sont déjà sortis et la tonalité est déjà bien croustillante, en témoigne cette provocation, pour le moins sans équivoque, du meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France : «ton anglais est très bon, ton espagnol aussi ?», a ainsi demandé Henry à Mbappé en pensant évidemment à la perspective d’un départ du natif de Bondy au Real Madrid la saison prochaine.

«Oui, il est très bon», a finalement répondu l'attaquant parisien avant de poursuivre : «c’est parce que j’ai voulu être un grand joueur de foot et un personnage public et quelqu’un d’important. Aujourd’hui, tu ne peux pas vouloir être une star internationale et parler que français, ça n’a aucun sens. Il faut savoir s’adapter, en toutes circonstances. Tu arrives là-bas, tu sais parler… Et voilà». Une réponse claire ne freinant pas les ardeurs de l'ancienne star des Gunners qui n'a pas hésité à le relancer : «donc c’est juste pour ça, pas de… ?» Une nouvelle provocation à laquelle le champion du monde 2018 a retorqué : «non, après, bien sûr, si un jour tu voyages, il faut parler la langue». «Ah oui bien !» a alors ricané Thierry Henry avant que le numéro 7 du PSG ne conclut : «mais non, avant tout, ce n'était pas pour ça. Après, si ça me sert, tant mieux, au passage, on ne va pas s’en priver». Le ton est donné. Rendez-vous désormais dimanche à 19 heures pour un échange qui s'annonce pour le moins croustillant...