Cardiff réclame une fortune à Nantes pour Emiliano Sala

Selon The Sun, Cardiff réclamerait 95 millions d’euros d'indemnisation au FC Nantes, expliquant que la mort d’Emiliano Sala avait couté au club la relégation de la Premier League à la fin de la saison 2018/19. La formation galloise tient Nantes pour responsable de la mort de Sala parce que l'agent Willie McKay a agi en leur nom et a organisé le vol durant lequel l’attaquant argentin a perdu la vie en s’écrasant dans la Manche au mois de janvier 2019.

Les 95 millions d'euros demandés représentent ce que le club de la capitale galloise considère avoir perdu en droits télévisés, publicités et sponsoring à cause de ce tragique accident. Cardiff avait terminé 18e de Premier League à la fin de la saison et avait été relégué en Championship, où ils évoluent encore actuellement. Le coach des Bluebirds de l’époque, Neil Warnock, avait expliqué qu’il était convaincu que quelques buts de l’avant-centre nantais auraient suffi au maintien de son équipe dans l'élite. Cardiff pense avoir un dossier solide et des chances de succès devant les tribunaux.