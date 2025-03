L2 : Metz devient leader en battant Dunkerque après un match fou, Laval écrase le Paris FC

Ce samedi, le duplex de Ligue 2 s’annonçait brûlant. Jouant le titre et les places synonymes de montée en Ligue 1, Dunkerque et Metz se donnaient rendez-vous dans le nord de la France pour une rencontre prometteuse. Finalement, le match aura été renversant jusqu’au bout pour l’USLD, qui s’est incliné à la maison face au concurrent direct messin. Alors que Cheikh Sabaly a ouvert le score grâce à un caviar de Gauthier Hein (0-1, 30e), Diego Queiros a remis les deux équipes à hauteur au retour des vestiaires avec un boulet de canon du gauche (1-1, 53e). Finalement, Sabaly s’est offert le doublé (1-2, 72e) et a longtemps pensé permettre à Metz de s’emparer du trône de leader avec son seul but. Finalement, pendant le temps additionnel, Yacine Bammou a égalisé avec un tir contré (2-2, 90+4e). Croyant toujours en ses chances, le club mosellan a continué de pousser et a finalement eu le mérite d’aller chercher une victoire qui risque de compter en fin de saison.

En effet, sur un centre parfait de Kouao, Bokele a repris le ballon du pied gauche et a offert la victoire à Metz sur l’une des dernières actions du match (2-3, 90+11e). Malgré une belle détermination, Dunkerque réalise une mauvaise opération. Quatrième de Ligue 2, le club dunkerquois peut se rassurer en se disant que le Paris FC n’a pas pris le large non plus ce samedi. En déplacement sur la pelouse de Laval, le club de la capitale a été balayé (3-0). Auteur d’un bon début de match, Laval a été récompensé par l’ouverture du score d’un Malik Tchokounté opportuniste (1-0, 18e). Dangereux en contre et solides défensivement, les Tango ont pris le large au retour des vestiaires grâce à un Malik Sellouki remuant (2-0, 53e) puis Tchokounté qui s’est offert un doublé quelques instants plus tard (3-0, 55e). Avec ce succès, le club de la Mayenne est sixième et revient à 9 points du podium.