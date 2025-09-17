Menu Rechercher
Commenter
Exclu FM

Wasserman cesse sa collaboration avec Génération Foot

Par Santi Aouna - Chemssdine Belgacem
1 min.
Des ballons de foot lors d'un entraînement @Maxppp

Une collaboration historique qui date de 15 ans qui va prendre fin. Alors que Wasserman avait l’habitude de gérer la carrière des talents qui sortaient de l’académie Génération Foot au Sénégal, cette synergie ne va plus être d’actualité à l’avenir. En effet, suite à des divergences stratégiques, Wasserman a décidé de mettre fin à cette collaboration.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, les cas des jeunes Serigne Fallou Diouf et Amara Diouf, partis librement au terme de leurs contrats avec Génération Foot, et l’impossibilité pour Génération Foot de garantir une exclusivité à Wasserman semblent avoir semé des doutes auprès du géant américain sur l’intérêt de ce partenariat. Véritable pourvoyeur de talent depuis plus de 15 ans, l’écurie Wasserman qui a entre autre révélée Lamine Camara, Habib Diallo et Cheikh Sabaly entend continuer à pérenniser ses liens avec le continent africain en créant des synergies durables avec des clubs locaux et d’autres académies.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier