Lille : Paulo Fonseca dans le viseur de Tottenham

«Le règne de 16 mois de Conte semblait déjà dériver vers sa conclusion avant que son équipe insipide ne soit assommée par les champions italiens, une nuit où le temps amer du nord de Londres correspondait à l’humeur de tous les fans des Spurs. Quoi qu’il en soit, un "arrivederci" arrive bientôt. Sa nomination ici n’a jamais semblé un bon choix et les fans sont sérieusement agacés avec l’Italien désormais. Avec ce résultat, à peine 7 jours après une défaite choc en FA Cup face à Sheffield United, la sympathie est limitée.» Voici ce qu’on pouvait lire dans les pages intérieures de The Sun, quelques heures après la désillusion de Tottenham en Ligue des Champions.

Fragilisé par cette nouvelle déconvenue et largement critiqué par la presse anglaise, Antonio Conte ne fait clairement plus l’unanimité au Royaume de Sa Majesté. Alors que Tottenham, mis sous pression par Liverpool et Newcastle, pointe actuellement à la quatrième place de Premier League, l’Italien va désormais devoir sécuriser la place des Spurs pour la prochaine campagne européenne. Une fin de saison délicate à gérer pour l’ancien coach de la Juve et de Chelsea. Après avoir signé un contrat court de deux saisons, le liant avec les Spurs jusqu’en juin 2023, l’Italien ne semble, d’ailleurs, pas enclin à poursuivre l’aventure londonienne.

Les Spurs pensent à Paulo Fonseca !

Poussé vers la sortie par ses dirigeants, Conte devrait donc, sauf retournement de situation, quitter Tottenham à l’été 2023. Et le board de la formation anglaise a d’ores et déjà quelques idées pour le remplacer. Selon nos informations, Paulo Fonseca, actuellement en poste du côté de Lille, fait ainsi partie des pistes étudiées et appréciées par la direction des Spurs en cas de départ de l’entraîneur de 53 ans. Déjà proche de signer à Tottenham en 2021, après le départ de José Mourinho, le technicien portugais serait donc, de nouveau, convoité.

L’actuel coach des Dogues avait évoqué dans des interviews précédentes qu’il rêvait d’entrainer un jour en Premier League. Un objectif qu’il garde toujours dans un coin de sa tête. Malgré tout, Paulo Fonseca reste actuellement pleinement concentré sur la trajectoire du club nordiste, sixième de Ligue 1 après son nul spectaculaire contre Lyon (3-3). Pour rappel, le Portugais n’est pas le seul candidat à une possible arrivée sur le banc de Tottenham puisque Mauricio Pochettino, libre depuis son départ de Paris, ou encore Roberto De Zerbi, l’entraîneur italien de Brighton, sont également régulièrement cités…