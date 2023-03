Tottenham : Antonio Conte recadre sèchement Richarlison

La suite après cette publicité

La situation se tend à Tottenham. Au-delà des résultats sportifs décevants, avec une élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions face à l’AC Milan (0-1, 0-0), une désillusion au 5e tour de la FA Cup à Sheffield United (0-1) ou encore une 4e place menacée en Premier League, les Spurs ne sont pas au top de leur forme. Ce qui peut donner lieu à des dérapages, à l’image de Richarlison (25 ans). Mercredi, après le dernier match européen du club londonien cette saison, l’attaquant brésilien s’est complètement lâché et n’a pas manqué de critiquer ouvertement la gestion de son cas par son entraîneur, Antonio Conte. Une sortie médiatique très remarquée qui n’a forcément pas échappé au manager italien, qui a répondu à l’ancien buteur d’Everton ce vendredi, en conférence de presse, avant la réception de Nottingham Forest samedi (16h), en championnat.

« Tout d’abord, j’ai regardé l’interview de Richarlison. Il ne m’a pas critiqué. Il a dit que sa saison était merdique et il a raison. Sa saison n’a pas été bonne. Il a été blessé, il a joué et marqué en Ligue des Champions, puis il est allé à la Coupe du Monde et s’est gravement blessé. Il n’a marqué aucun but pour nous. Je pense qu’il a été très honnête en disant que sa saison n’était pas bonne. Sa saison n’est pas encore terminée. S’il mérite de jouer, je lui en donnerai l’occasion. Pour le reste de l’interview, je pense qu’il a fait une erreur. Quand vous parlez de "moi" et non de "nous", vous êtes égoïste. Je dis à mes joueurs que si nous voulons construire quelque chose d’important et gagner un trophée, nous devons parler avec "nous" et non avec "je", parce que sinon vous ne pensez qu’à vous. Il a commis une erreur et il s’est excusé. Il était bon pour moi de clarifier les choses avec l’équipe. Nous devons nous améliorer dans ce domaine. Nous devons être davantage une équipe et faire preuve d’un esprit plus positif, en particulier dans les moments négatifs. »

