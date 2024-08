Sidi Bane signe au RC Lens

Comme nous vous le révélions en mai dernier, le RC Lens a bel et bien négocié avec Sidi Bane. Mieux encore, le nouveau club de Will Still a finalisé la venue du prometteur défenseur central sénégalais de 20 ans. Il évoluait en Biélorussie, du côté du BATE Borisov, et s’est engagé jusqu’en 2028.

« Nous sommes heureux d’officialiser l’arrivée de Sidi Bane au RC Lens. Défenseur prometteur, polyvalent et bon relanceur, Sidi tire également de son parcours atypique une grande force mentale. Malgré son jeune âge, il a déjà été confronté au haut niveau européen à plusieurs reprises », indique Pierre Dréossi, le directeur général lensois.