Ça se confirme pour Oliver Kahn à Bordeaux

Le stade de la prise de contact a été dépassé. C’est de cette façon que RMC résume la situation autour du possible rachat des Girondins de Bordeaux par Oliver Kahn. D’après le média, l’intérêt de l’ancien gardien allemand est de plus en plus prononcé, et des discussions se tiennent continuellement entre les différentes parties.

RMC ajoute que l’intérêt en question ne serait pas conditionné à une montée en National 1 cette saison, même si Bordeaux est leader de son championnat. Le contact serait permanent avec Gérard Lopez, la métropole bordelaise concernant le stade, et le tribunal du commerce pour suivre la situation financière du club. Pour rappel, Sud-Ouest précisait qu’Oliver Kahn serait aidé par l’ancien président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud, dans cette opération.