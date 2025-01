Bordeaux : le projet fou d’Oliver Kahn avec l’Arabie saoudite

En début d’année, le quotidien français Sud-Ouest révélait que l’ancienne légende allemande Oliver Kahn, accompagnée de l’ancien président de l’OM Jacques-Henri Eyraud avaient commencé à entamer des démarches pour racheter les Girondins de Bordeaux. Le club détenu par Gérard Lopez a sombré de la Ligue 1 au National 2 en 3 ans à peine et a ainsi perdu son statut professionnel, la faute à des finances catastrophiques. Aujourd’hui en redressement judiciaire, le club attend de passer d’ici une dizaine de jours devant le Tribunal de commerce. Mais malgré sa situation, le club au scapulaire, géant du foot français, continue d’intéresser.

«Les discussions sur une éventuelle entrée aux Girondins de Bordeaux n’en sont qu’à leurs débuts. Il n’y a rien d’autre à dire à ce stade» expliquait dans la foulée Oliver Kahn à BILD après l’enflammade des supporters bordelais qui se mettent à rêver d’un retour au plus haut niveau. Mais avant ça, il reste encore énormément d’étape à franchir pour l’ancien président exécutif du Bayern Munich (départ en mai 2023). Le projet de reprise n’en est qu’à son tout début et rien ne dit que cela aboutira. Pour autant, Oliver Kahn a tenu à donner un peu plus de détails sur son projet de rachat.

Des fonds d’Arabie saoudite

Dans un entretien accordé au JDD, l’ex-international allemand a expliqué les raisons qui l’ont poussé à choisir un club comme Bordeaux, en 4e division française.« Avec le rachat d’un club aussi prestigieux, on parle de culture, d’identité, de communauté et d’ambitions sportives. C’est un challenge qui me passionnerait. Le rachat d’un club aussi prestigieux me passionnerait », a-t-il confié. Ces dernières semaines, il s’est également beaucoup renseigné auprès d’anciens coéquipiers. Il a notamment discuté longuement avec Willy Sagnol, entraîneur des Girondins entre 2014 et 2016 mais aussi avec la légende bordelaise Bixente Lizarazu qu’il a côtoyé pendant 8 saisons en Allemagne.

Mais pour avoir des ambitions, il faut des moyens. Et encore plus pour un club comme Bordeaux endetté de partout. Pour racheter le club et rapidement remonter dans l’élite, il faut donc des fonds solides. Selon les indiscrétions du JDD, Oliver Kahn veut s’appuyer sur des fonds venus d’Arabie saoudite puisqu’il possède plusieurs contacts au sein du Royaume. Il a déjà plusieurs business dans ce pays et a d’ailleurs récemment eu une offre pour le poste de membre exécutif du conseil d’administration d’Al-Hilal. « J’examine en ce moment quelques options d’un point de vue entrepreneurial et le développement du football en Arabie saoudite en fait partie», a-t-il soufflé. Il espère bien convaincre des investisseurs locaux de rejoindre son projet. Preuve de sa motivation à racheter les Girondins, il devrait rapidement se rendre à Bordeaux pour y rencontrer Gérard Lopez. L’Allemand souhaite être fixé rapidement sur la faisabilité ou non du projet.