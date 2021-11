Le projet de Coupe du Monde tous les deux ans n’avance pas

Alors que Gianni Infantino avait prévu d’organiser le 20 décembre prochain un congrès extraordinaire avec un vote à la clé concernant le projet de Coupe du Monde tous les deux ans, un simple sommet sera finalement tenu, indique L’Équipe. Le président de la FIFA semble avoir été refroidi Tiago Craveiro, secrétaire général de la Fédération portugaise, lors d’une réunion en visioconférence organisée par l’UEFA le 19 octobre dernier.

Ce dernier s’était opposé à ce projet, en proposant l’idée farfelue d’organiser une Coupe du Monde à 48 nations, puis deux ans plus tard avec 48 pays qui n’avaient pas disputé l’édition précédente. Poussée dans ses retranchements, la FIFA est toujours confiante mais « une telle mesure doit être approuvée par une vaste majorité », a déclaré la Fédération internationale, rapporte L’Équipe. « On ne peut pas la faire sans l’agrément de l’Europe et de l’Amérique du Sud. »