Yira Sor pulvérise le record de vitesse de Kylian Mbappé

Yira Sor a marqué les esprits ce dimanche avec une performance exceptionnelle lors du match de Genk contre l’AA Gent. Le milieu offensif nigérian de 25 ans a traversé quasiment tout le terrain pour inscrire le troisième but de son équipe, atteignant une vitesse de pointe de 37,7 km/h. Selon les données GPS, il aurait même atteint 39,02 km/h, ce qui en fait la course la plus rapide enregistrée en Europe ces deux dernières années dans les championnats de Belgique, Premier League et même Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Sa vitesse stupéfiante dépasse largement celles de Kylian Mbappé ou encore Erling Haaland et dépasse de près de 0,8 km/h l’ancien record de William Osula à Newcastle selon le journal HLN. Pour les observateurs, cette accélération frôle les limites physiques du football sur gazon avec crampons. Frank Boeckx, ancien gardien et spécialiste, souligne qu’on atteint là « presque le maximum qu’un joueur puisse développer sur un terrain ».