Pro League

Yira Sor pulvérise le record de vitesse de Kylian Mbappé

Par Allan Brevi
Kylian Mbappé @Maxppp

Yira Sor a marqué les esprits ce dimanche avec une performance exceptionnelle lors du match de Genk contre l’AA Gent. Le milieu offensif nigérian de 25 ans a traversé quasiment tout le terrain pour inscrire le troisième but de son équipe, atteignant une vitesse de pointe de 37,7 km/h. Selon les données GPS, il aurait même atteint 39,02 km/h, ce qui en fait la course la plus rapide enregistrée en Europe ces deux dernières années dans les championnats de Belgique, Premier League et même Ligue des Champions.

KRC Genk
💨💨💨
Sa vitesse stupéfiante dépasse largement celles de Kylian Mbappé ou encore Erling Haaland et dépasse de près de 0,8 km/h l’ancien record de William Osula à Newcastle selon le journal HLN. Pour les observateurs, cette accélération frôle les limites physiques du football sur gazon avec crampons. Frank Boeckx, ancien gardien et spécialiste, souligne qu’on atteint là « presque le maximum qu’un joueur puisse développer sur un terrain ».

