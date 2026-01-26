Ayumu Seko, le rempart imprenable du Havre

Le patron du HAC se nomme Ayumu Seko. Inconnu du grand public, il y a encore quelques mois de cela, l’international japonais (11 sélections) n’a, en effet, pas tardé à se faire un nom dans le championnat de France. Arrivé en Europe en 2022, à Zurich, après une formation effectuée sous les couleurs du Cerezo Osaka, le droitier d’1,86 m s’impose finalement comme l’une des très belles révélations de cette saison 2025-2026. Recruté librement - l’un des nombreux jolis coups réalisés par Mathieu Bodmer et ses équipes - le nouveau numéro 15 des Ciel et Marine enchaîne, ces derniers mois, les performances de très haute volée. Défenseur de formation, mais replacé par Didier Digard au poste de sentinelle, le premier Japonais de l’histoire du club symbolise aujourd’hui la force du collectif normand.

La suite après cette publicité

« Sentinelle n’est pas mon poste d’origine. Il m’a fallu un temps d’adaptation, mais je me sens de mieux en mieux. Je n’aime pas courir. Pourtant, ce poste le demande, alors je m’y attelle pour aider l’équipe. Aujourd’hui, je me demande si ce n’est pas là où je suis le meilleur », avouait dernièrement l’intéressé, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le HAC. Solide dans les duels, rarement pris à défaut, toujours bien placé et bluffant de sérénité, Seko n’est, quoi qu’il en soit, pas étranger à la solidité défensive des Hacmens. Septième meilleure défense de Ligue 1 avec 24 buts encaissés, le HAC peut, en effet, s’appuyer sur la polyvalence et la rigueur de son milieu défensif.

Le nouveau chouchou d’Océane

« Seko sait s’adapter et jouer à plusieurs positions. C’est un facilitateur. Il nous offre beaucoup de garanties, car il ne passe jamais à côté. Il travaille beaucoup et il est très apprécié. Cela lui fait beaucoup de qualités », confiait, de son côté, Didier Digard au sujet de son protégé. Titulaire indiscutable dans l’entrejeu du HAC (1635 minutes jouées en championnat depuis le début de la saison), Seko ne se limite pourtant pas à un seul rôle. Revenu au sein de la défense centrale normande lors des trois dernières rencontres, le natif d’Osaka n’a rien perdu de son éclat : 75% de duels remportés et 3 ballons récupérés lors de la victoire (2-1) face à Angers, 88 % de duels remportés et 2 interceptions contre Rennes (1-1) et une nouvelle prestation réussie ce week-end.

La suite après cette publicité

Aligné aux côtés d’Arouna Sangante lors de la réception de l’AS Monaco (0-0), le taulier des Ciel et Marine, 15es de Ligue 1 avec 20 points, a encore brillé. Fort de 67% de duels remportés et présent sur toutes les lignes de passe, Seko a ainsi contenu avec brio les assauts monégasques (0-0). De quoi valider, un peu plus, le choix effectué par Didier Digard en début de saison. « Jouer en 6 va te permettre d’améliorer ton jeu quand tu reviendras en défense centrale », avait notamment confié le coach havrais à son joueur. Difficile de lui donner tort au regard de la dernière sortie du Japonais de 25 ans ce dimanche. Ayumu Seko, c’est finalement le genre de défenseur que les attaquants n’aiment pas affronter… et que les supporters adorent sans toujours s’en rendre compte.