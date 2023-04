JT Foot Mercato : le FC Barcelone lance de grosses offensives sur le mercato

Le Barça se renforce

Le Barça doit équilibrer sa masse salariale instable. Les départs forcés de Sergio Busquets et de Jordi Alba seraient étudiés. Une vente de Raphinha est également possible. Après avoir vu le Brésilien lui filer entre les doigts, l’été dernier, pour signer à Barcelone, Chelsea devrait repasser à l’action cet été, selon Sport. La dernière solution serait d’activer un nouveau levier économique en vendant 24% de Barça Studios, ce qui rapporterait 100 M€ dans les caisses barcelonaises. Ces nouvelles économies pourraient permettre au club catalan de garder le précieux Gavi d’après Mundo Deportivo. Libre de tout contrat en juillet prochain à cause d’une décision de justice ayant annulé le contrat du joueur, le milieu espagnol pourrait toutefois rejoindre Chelsea. Au cas où, au milieu de terrain, le Barça vise un crack du Betis Séville. Selon El Chiringuito, les pensionnaires du Camp Nou sont sous le charme de Dani Pérez, sous contrat jusqu’en 2025. Les dirigeants souhaitent le recruter pour l’envoyer en équipe réserve. Puis, il y a le possible retour de Xavi Simons, qui a été formé à la Masia de 2010 à 2019. Eh bien, d’après Sport, le FC Barcelone ne serait finalement pas intéressé par le profil du joueur. Mais toujours d’après le quotidien catalan, İlkay Gündoğan est tout près de signer au Barça. Libre de signer où il le souhaite, le milieu sait que le club blaugrana collera à ses exigences salariales, bien qu’elles soient colossales. Il n’a pas non plus l’intention de filer ailleurs qu’à Barcelone, où il se voit poursuivre sa carrière. Autre possibilité au milieu : Daichi Kamada. Le Japonais a refusé de prolonger à l’Eintracht Francfort alors que son contrat prend fin aussi en juin. D’après Bild, l’Atlético et le Barça sont sur le coup. Plus sur le front de l’attaque, Barcelone ne fera pas d’excès pour Vitor Roque. Selon Sport, les Catalans n’ont pas la volonté d’aligner les 50 millions d’euros demandés par l’Athletico Paranaense. Puis vient le cas Lionel Messi. Xavi a trouvé un argument de taille pour convaincre la Pulga de revenir dans son club de toujours. Ils multiplient les échanges, notamment par message ou note vocale. Le club espagnol veut jouer avec un milieu à 4 avec Lionel Messi en numéro 10 derrière le duo Robert Lewandowski-Ousmane Dembélé. Une option intéressante qui devrait convaincre Messi.

Lens met la pression sur le PSG

La saison du PSG pourrait tourner au drame demain en cas de défaite face à Lens, le milieu Sang et Or Seko Fofana a hâte de disputer ce choc, et avoue penser au titre : « c’est vrai parce que la première fois qu’on les a rencontrés, on était deuxièmes et aujourd’hui, on l’est encore. Donc après, oui, c’est vrai que le contexte est un peu différent parce que le nombre de points est plus rapproché. Mais voilà, après, ça reste un match comme les autres. La course au titre ? Chacun se fait sa petite idée. Mais la réalité, c’est que le championnat ne va pas s’arrêter après le match. Il y a encore d’autres points à aller chercher et que Paris gagne ou que nous, on gagne, ça ne va rien changer. Il faudra encore plus travailler parce qu’on a d’autres matchs importants qui vont aussi arriver. Et pour moi, c’est la même chose.»

Sané pas rancunier

Le coup de sang de Sadio Mané fait encore réagir la presse allemande. Selon le média Bild, Leroy Sané a demandé à sa direction de ne pas sanctionner lourdement son coéquipier et de ne pas l’exclure de l’équipe. L’international allemand estime que cette bagarre est déjà oubliée et il ne souhaite plus en parler. Les deux joueurs ont d’ailleurs été aperçus tout sourire lors de la séance d’entraînement du jour et ont joué ensemble à la fin. En attendant, Mané devrait payer pas moins de 500 000€ pour son geste.