Man City : Pep Guardiola ouvre la porte à deux joueurs vers le Barça

Plus tôt dans la journée, Pep Guardiola a pris position sur un possible retour au FC Barcelone en tant que coach. Quand on lui a demandé si la porte était fermée à un retour au FC Barcelone, il a répondu simplement : «oui, c’est fermé». Une déclaration qui ne devrait pas faire plaisir aux fans blaugranas, mais leur ancien entraîneur a pourtant ouvert la porte à un départ de deux de ses joueurs vers le Barça, João Cancelo (30 ans) et Bernardo Silva (29 ans).

Pour le latéral gauche, prêté au Barça, l’entraîneur de Manchester City semble d’accord pour un nouveau prêt : «Nous devons faire ce qui est le mieux pour tout le monde, mais je ne connais pas la situation. Si un accord n’est pas trouvé, il devra revenir, mais s’il veut rester et que les clubs sont d’accord, cela se fera à nouveau». Enfin, concernant son attaquant, Pep Guardiola lui a laissé le choix : «C’est une question pour le directeur sportif du Barça. Il y a eu beaucoup de discussions, mais personne n’a appelé. J’espère qu’il restera parce qu’il est fondamental pour nous, c’est une perle, on en a beaucoup parlé, mais si vous voulez un joueur, il faut l’appeler». Le Barça est prévenu.