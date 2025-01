Roberto De Zerbi, son rôle, Elye Wahi… Neal Maupay justifie ses débuts spectaculaires à l’OM !

Arrivé en août dernier dans la cité phocéenne, Neal Maupay n’a pas tardé à s’imposer comme un élément indispensable dans le système de Roberto De Zerbi. Débarqué dans la peau d’un numéro 2 derrière Elye Wahi, l’attaquant actuellement prêté par Everton a finalement pris le meilleur sur l’ancien buteur du RC Lens, toujours blessé. Fort d’un état d’esprit irréprochable et d’un rendement plus que consistant (3 buts et 4 passes décisives en 15 matches toutes compétitions confondues), le natif de Versailles fait ainsi le bonheur des Phocéens à la pointe de l’attaque. En conférence de presse, le joueur de 28 ans a d’ailleurs détaillé sa réussite actuelle.

Maupay est fan de Marseille

«Je m’éclate personnellement, je suis heureux et épanoui ici, c’est la première fois que je ressens autant de ferveur et de soutien de toute une ville, une région même au-delà de Marseille, c’est incroyable, je me sens bien, à l’aise, avec le coach, le staff, les coéquipiers et je pense que je peux m’exprimer au mieux car je suis libéré», a notamment déclaré l’intéressé avant de revenir sur son rôle dans le collectif marseillais. «Je peux mieux faire au niveau des buts mais mon rôle est différent. Les stats, c’est bien, mais ça ne dit pas tout. Mon rôle n’est pas celui d’un attaquant et de rester devant, où l’équipe joue pour moi. J’ai d’autres devoirs sur le terrain. Je dois parfois décrocher. Ça ne me dérange pas, au contraire. Si l’équipe tourne comme ça, je suis le plus heureux. Je dois mieux faire sur certaines situations».

Relancé sur la concurrence avec Elye Wahi, l’ancien joueur de l’OGC Nice a, par ailleurs, rappelé que la donne pouvait rapidement changer, tout en envoyant un message positif à son coéquipier. «C’est une question d’équilibre et de ce que recherche le coach. En ce moment, il pense que mon profil est plus adapté à l’équipe. Elye est blessé, mais ça va vite dans les deux sens. Au début de saison, j’étais sur le banc et le numéro 2. Elye a des qualités différentes des miennes, il est jeune et je sais qu’il nous fera du bien quand il sera de retour. Arriver à Marseille à son âge, c’est aussi difficile. Mais je suis sûr qu’il va y arriver». Un discours classe prouvant la mentalité irréprochable du droitier d’1m71, récemment loué par son coach Roberto De Zerbi.

Une relation parfaite avec De Zerbi et… Wahi

«Maupay, c’est le joueur parfait. Tout le monde voudrait avoir un Maupay dans son équipe. Il apporte cette agressivité positive dans le jeu, sa passion, et son intelligence footballistique. C’est un joueur qui a 20 buts dans les pieds, mais si on regarde au-delà des buts, il y a ses passes décisives, son engagement dans les actions déterminantes, sa personnalité, son caractère, et même son leadership. C’est vraiment un joueur que je voudrais toujours avoir dans mon équipe et que j’aurai tant que je serai ici. Qu’il joue ou non, c’est un joueur qui reste positif. Quand tu vois les joueurs avant d’entrer sur le terrain, et que tu sais que Maupay joue avec toi, ça te rassure. Si je le vois, je me sens mieux».

Des mots forts logiquement rapportés aux oreilles du principal concerné… «Je ne regarde pas les conférences de presse, mais on me l’a envoyée. Ça fait super plaisir, je m’entends bien avec le coach. Ça a matché tout de suite, on a la même vision des choses. J’essaye de lui rendre cette confiance. Quand un coach vous considère comme ça, ça fait plaisir. Il est comme ça avec tous les joueurs, il sait nous mettre en confiance», a alors avoué Neal Maupay, sur un petit nuage et une nouvelle fois prêt à rendre la confiance que son entraîneur lui donne contre Strasbourg lors de la 18e journée de Ligue 1. «On est deuxièmes, on est sur une bonne série en championnat. Il y a une quinzaine de matchs à jouer en championnat et on est sur la bonne voie. J’ai hâte de voir où on va finir», a d’ailleurs conclu le numéro 8 de l’OM.

