OL : Laurent Blanc veut un concurrent à Saël Kumbedi

Saël Kumbedi est l’une des très bonnes surprise de l’Olympique Lyonnais cette saison, au même titre qu’un Bradley Barcola par exemple. Arrivé sur la pointe des pieds l’été dernier, l’ancien Havrais a profité des mésaventures de Malo Gusto, d’abord blessé, puis concentré à son transfert vers Chelsea, pour prendre la place et engranger du temps de jeu. L’OL l’a même récompensé par une prolongation de contrat. Le latéral droit a largement donné satisfaction, au point de faire oublier le futur départ de Gusto. Laurent Blanc aussi est ravi pour l’apport du joueur. «Je vais vous faire une confidence, expose le coach en conférence de presse. Avant de venir ici, je regarde le match contre Lens (le 2 octobre dernier), il est entré 15 ou 20 minutes et j’ai vu un gros plan sur lui. Je me suis dit : "Mais il a 15 ou 16 ans ce garçon !" En plus contre Lens qui est une équipe athlétique imposante. Il progresse vite, il est très sérieux, très appliqué et il n’a peur de rien. Et ça, ça me plaît beaucoup. Il fait ce qu’il faut faire. C’est une image mais quand il a le couteau entre les dents, il ne le lâche plus. Et il a raison.»

Voilà qu’à 18 ans, il est devenu le titulaire à droite de la défense dans un contexte peu évident. Malgré cela, il n’est pas à l’abri de voir un concurrent débarquer cet été. Pendant que Gusto va prendre la direction de Londres, Kumbedi apparaît désormais comme le seul numéro un au poste mais pour Laurent Blanc, il lui faut quelqu’un de plus expérimenté dans les pattes. «Il faut recruter un numéro un bis, qu’il y ait un peu de concurrence. Il n’en a pas tellement eu Saël car Malo a longtemps été blessé, en plus de son transfert à Chelsea. Il a eu trop peu de concurrence. Il a fait une excellente demi-saison, il apprend vite mais il a des progrès à faire. Il a des axes d’amélioration et il le sait. Mais il lui faut de la concurrence, et plutôt un concurrent qui n’a pas le même âge que lui. Normalement, il faut un jeune pour la concurrence mais là il faudrait faire l’inverse (rires)». Le jeune Kumbedi est prévenu. Le plus dur commence.

