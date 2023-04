OL : les performances de la révélation Saël Kumbedi bientôt récompensées !

La suite après cette publicité

1er juin 2022. Saël Kumbedi claque un doublé en finale de l’Euro U17 aux dépens des Pays-Bas. Alors inconnu du grand public, ce latéral droit de 17 ans, qui n’a que 2 matches en Ligue 2 au compteur avec Le Havre, permet à la bande à Mathys Tel, Désiré Doué et Warren Zaïre-Emery, de remporter le titre de Champion d’Europe U17. Après 4 matches de Ligue 2 au mois d’août avec le club doyen, il est recruté par l’OL contre un million d’euro sous l’impulsion d’un Bruno Cheyrou, bien épaulé par Fabien Caballero, qui voit en lui le futur latéral droit du club rhodanien.

Arrivé sur la pointe des pieds à l’OL à tout juste 17 ans contre un million d’euros le 30 août 2022, Saël Kumbedi, met quelques mois à s’adapter à son nouvel environnement. Poussé par Laurent Blanc qui voit en lui de belles qualités, il devient la doublure officielle de Malo Gusto. Et c’est bien connu, le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Et à ce petit jeu là, ce n’est pas le natif de Stains qui dira le contraire. Malo Gusto blessé pour une durée indéterminée, c’est le jeune et prometteur latéral droit de 18 ans qui prend le relais, tout d’abord en alternance avec Sinamary Diomandé.

L’OL va prolonger Saël Kumbedi !

Mais depuis quelques matches, Kumbedi monte en puissance. Brillant face au FC Nantes avant la trêve internationale, le néo international tricolore U19 joue deux matches avec les Bleuets et est conforté à droite de la défense lyonnaise par Laurent Blanc face au PSG au Parc des Princes. Pas vraiment impressionné par la puissance offensive parisienne, le n°20 de l’OL va faire parler ses qualités de vitesse et de débordement en offrant notamment une passe décisive pour Bradley Barcola sur le seul et unique but du match.

Auréolé d’une note de 7,5 par la rédaction de FM, soit la 2e plus grosse note derrière Barcola, l’ancien Havrais, passé très jeune par le centre de formation du PSG, n’a pas failli et a même bien bloqué Kylian Mbappé comme l’atteste cette belle intervention à la 21e minute. Une très bonne nouvelle pour l’OL qui a donc déjà trouvé son futur latéral droit pour les prochaines années. Preuve de l’importance prise par Saël Kumbedi au sein de l’Olympique Lyonnais, ce dernier va être prochainement récompensé. Selon nos informations, le septuple champion de France va blinder dans les prochaines semaines sa nouvelle pépite en lui offrant un nouveau contrat jusqu’en juin 2027. De quoi verrouiller un poste qui manque cruellement de spécialiste en Ligue 1, mais aussi sur la scène internationale.