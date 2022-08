Que se passe-t-il au Montpellier HSC ?

Que la fin de saison 2021/2022 fut compliquée au Montpellier HSC. Après une victoire acquise sur la pelouse du futur relégué Bordeaux (2-0), le club héraultais n'a plus connu le goût du succès sur les 14 matches suivants, que ce soit en championnat ou en présaison. D'ailleurs, cette dernière avait grandement inquiété les supporters montpelliérains (5 matches, 5 défaites), notamment en raison des grosses lacunes défensives aperçues face à des équipes abordables sur le papier (14 buts encaissés, dont 5 contre Toulouse). Avec un mois d'août déterminant pour connaître la dynamique du MHSC pour la saison à venir, le réveil était obligatoire pour l'entrée en lice dans cet exercice 2022/2023 à domicile face à Troyes.

La suite après cette publicité

Côté effectif, l'équipe d'Olivier Dall'Oglio a connu un remaniement important avec plusieurs départs libres (Oyongo, Ristic, Sambia, Cabella), des fins de prêts (Gioacchini, Thuler) ou des ventes qui auront très peu renfloué les caisses du club (Mollet, vendu 700.000 euros hors bonus à Schalke). Pour pallier toutes ces sorties, Laurent Nicollin s'est très vite activé au début de l'ouverture de la fenêtre des transferts : trois anciens Stéphanois (Khazri et Nordin libres, Sacko en prêt avec OA de Guimarães), un ex-Nîmois (Sainte-Luce, libre) et Maouassa (prêt sans OA), le tout en moins de trois semaines. Néanmoins, ce mercato ne satisfait pas les attentes des Pailladins, nous y reviendrons dans quelques lignes.

Une première plutôt réussie

Première mission pour les Orange-et-Bleu : l'ESTAC de Bruno Irles, à la Mosson. Très vite, les 12.000 spectateurs de l'antre héraultais semblaient rassurés par les bonnes intentions offensives des leurs, avec deux buts en début de match inscrits par Sainte-Luce (3e) et Savanier (15e). Mais encore une fois, la défense ne rassurait pas et encaissait deux buts, toujours quelques instants après les buts pailladins (12e, 17e). Il aura fallu un éclair de génie du génie de la maison, Téji Savanier, pour offrir au MHSC ses trois premiers points de la saison avant de se déplacer au Parc des Princes samedi prochain. Malgré le succès devant son public, cette rencontre était marquée par un point noir...

En effet, souvent annoncé sur le départ, notamment en Premier League, l'attaquant anglais Stephy Mavididi a dû quitter les siens à la demi-heure de jeu à la suite d'une blessure musculaire derrière la cuisse. Une absence de plusieurs semaines serait attendue après les premiers examens médicaux à en croire les informations du Midi Libre, ce qui compliquerait grandement la marge de manœuvre des dirigeants pour la suite du mercato. Car oui, il ne devrait pas y avoir de nouvelle arrivée tant que les caisses du club ne sont pas renflouées. Le président Laurent Nicollin considère même que le club «a recruté les joueurs dont on avait besoin, on a doublé tous les postes, comme le souhaitait le coach. On a un groupe assez étoffé. L’objectif, c’est retrouver notre place, c’est-à-dire terminer dans les huit premiers. On a l’équipe pour ça.»

Et le mercato alors ?

Si on met le dossier Mavididi de côté, d'autres joueurs pourraient faire l'objet d'un départ, si et seulement si le club recevait une offre qu'il ne pourrait pas refuser. Surtout du côté des jeunes à gros potentiel : on peut évoquer le cas Elye Wahi, auteur de 10 buts l'an passé, mais le board préfèrerait encore le garder une saison pour qu'il puisse confirmer son potentiel avant un transfert l'été prochain. Le cas Maxime Estève est à observer également, puisque selon France Bleu Hérault, l'AC Milan, Lille ou encore l'AS Rome se sont intéressés au profil du défenseur de 19 ans après sa première saison en professionnel. Jonas Omlin, l'un des meilleurs gardiens de L1 (120 arrêts en 2021/2022, 1er), est également pisté par Leicester, qui verrait en lui un possible successeur au nouvel Aiglon Kasper Schmeichel.

Un autre départ pourrait se profiler si besoin, cette fois-ci moins attendu : Joris Chotard. Titulaire indiscutable d'ODO à un poste qui n'est pas le sien (38 matches TCC), le milieu de terrain de 20 ans a prolongé son contrat avec son club formateur fin juin. Ce n'est pas pour autant qu'il est intransférable : en effet, déjà courtisé par le LOSC avant la signature de son nouveau bail, le natif d'Orange pourrait s'ajouter à la liste des sorties en cas de gros chèque. Son départ laisserait alors la place à la sentinelle polyvalente et physique demandée par Dall'Oglio pour étoffer son secteur défensif.

Qui pour le leadership ?

Parlons maintenant d'une question de plus en plus posée ces derniers mois : qui sont les leaders aujourd'hui ? Déjà en début de saison passée, l'autorité naturelle de Sakho avait pris place dans le vestiaire, de par son expérience pour faire grandir non seulement ses jeunes coéquipiers en défense (Cozza, Esteve). Cependant, l'ex-Bleu (29 sélections, 2 buts) n'a pas eu le niveau escompté en seconde partie de saison passée, tout comme l'ensemble de l'effectif. Mais sur le terrain, les deux compères dans l'entrejeu Ferri-Savanier paraissent être les plus communicatifs avec les leurs.

Contrairement à l'ère Michel Der Zakarian, qui avait Vito Hilton et Daniel Congre sous ses ordres, ODO semble avoir moins d'emprise mais aussi moins de leaders dans son équipe, obligeant le président à intervenir plus souvent : «on doit faire bouger le cocotier. Pendant quatre ans, avec MDZ, j’ai été habitué à moins intervenir. Par moments, je dois être plus présent, j’assume ma part dans cette 13e place.» Habitué à prendre sa place sur le banc pailladin durant les matches depuis toujours, Laurent Nicollin devrait se montrer plus présent cette saison, dans les bons mais surtout dans les mauvais moments. Affaire à suivre.

Créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter du bonus de bienvenue jusqu’à 200€ offerts et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1. Misez 200€ sur Kylian Mbappe premier buteur pour tenter de remporter 680 € (cote à 3,40). (cotes soumises à variation)