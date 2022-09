Juventus : Angel Di Maria va rater le choc contre l'AC Milan

Exclu en toute fin de première période contre Monza, Angel Di Maria doit regretter son coup de sang (il avait donné un coup de coude à son adversaire direct qui le collait un peu trop à son goût), la Juventus ayant perdu cette rencontre contre le promu qui n'avait encore jamais connu la moindre victoire en Serie A ! D'autant plus qu'El Fideo va rater les deux prochaines rencontres que disputeront les Bianconeri dans le championnat italien. Une bien mauvaise nouvelle pour le club turinois comme pour le joueur de 34 ans.

En effet, la Vieille Dame affrontera Bologne le 2 octobre et l’AC Milan le 8 octobre. Même si les Rossoblu semblent être à la portée des Turinois, l'absence d'Angel Di Maria contre les Rossoneri, qui sont des adversaires directs à la course au Scudetto, sera sûrement beaucoup plus problématique. Si on ajoute à cela le (très) mauvais début de saison que réalise les joueurs de Massimiliano Allegri, sachant que les deux seuls victoires acquises par la Juventus (toutes compétitions confondues contre Sassuolo et La Spezia) l'ont été avec la présence de l'Argentin dans le onze turinois, on comprend mieux l'inquiétude qui règne dans le Piémont...