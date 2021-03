Mizuno dévoile la Morelia Ultra Light

Dans la course aux chaussures les plus légères possibles, Mizuno dévoilait la Morelia Ultra Light qui affichait un poids record de 200 grammes en 2000. Entre temps, les grands manufacturiers ont tout mis en œuvre pour obtenir des paire de crampons donnant la sensation de jouer pieds nus. Le poids de certaines chaussures est même descendu sous la barre symbolique des 100 grammes comme Puma vient de le dévoiler il y a quelques jours avec l'Ultra SL 21. Aujourd'hui, le silo phare de la marque japonaise revient avec un remake de l'Ultra Light.

Cette fois-ci, la marque nippone ne suit en rien les nouveaux standards de légèreté imposés par les plus grands équipementiers. La nouvelle Morelia Ultra Light est certes la chaussure la plus légère de la firme japonaise mais elle pèse tout de même 175 grammes. La Morelia conserve avant tout les caractéristiques qui ont fait sa force: le confort et la qualité « Made In Japan ».

L'héritage du cuir kangourou haut de gamme se perpétue sur la nouvelle Morelia UL où le toucher de balle et le confort sont donc mis en avant à travers la tige. Au niveau de la languette pliante, on retrouve l'inscription « Made In Japan » à l'extérieur, l'équipementier nippon revendique un travail de conception à la main. Au niveau du design, on retrouve la Morelia et sa silhouette habituelle dans un coloris doré avec le logo de l'équipementier blanc et la languette noire lorsqu'elle est pliée. La Mizuno Morelia Ultra Light 2021 se veut simple, et efficace.

La nouvelle Morelia UL est disponible sur Pro Direct Soccer au prix de 318€.

Photos: @Soccerbible