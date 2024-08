Le communiqué incendiaire de Nice sur sa pelouse

Le week-end dernier, le match entre Nice et Toulouse a bien failli être reporté en raison de l’état déplorable de la pelouse de l’antre du Gym, l’Allianz Riviera. Et malheureusement pour le club azuréen, le problème n’est pas près d’être réglé. Ce soir, l’OGCN s’est fendu d’un communiqué piquant pour dénoncer les agissements de l’entreprise en charge de l’entretien de la pelouse.

La suite après cette publicité

«L’OGC Nice a été informé de l’intention de l’exploitant de l’Allianz Riviera (Nice Eco Stadium) de refuser de renouveler la pelouse du stade. Un entêtement incompréhensible au regard du dernier week-end où le report de la rencontre Nice - Toulouse a été sérieusement envisagé par les instances, où les deux équipes ont eu à subir des conditions de jeu indignes du monde professionnel, tout en mettant en péril l’intégrité physique des joueurs, tout en renvoyant une bien piteuse image de l’enceinte de la 5e ville de France. L’OGC Nice s’insurge que Nice Eco Stadium continue aujourd’hui de faire la sourde oreille aux signaux d’alerte de la Ville de Nice comme du club, en tentant le pari d’une simple opération de maintenance par seul souci d’économie. Et alors que s’annonce une intense séquence de matchs entre championnat et coupe d’Europe. L’OGC Nice en appelle au sens des responsabilités de l’exploitant de l’Allianz Riviera pour reconsidérer sa position au plus vite», peut-on lire sur le site officiel des Aiglons.