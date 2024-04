PSG-Barça : Nasser al-Khelaïfi n’est pas venu au dîner officiel

Le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone s’affrontent ce mercredi soir dans un match correspondant au match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. La première rencontre de cette double confrontation se joue au Parc des Princes dans la capitale française, tandis que le duel retour est prévu au Camp Nou en Catalogne le 16 avril. Cependant, avant le match de ce soir, un dîner officiel avait lieu avec les directions des deux clubs au ONOR du Chef Thierry Marx, situé à quelques mètres de l’Arc de Triomphe. L’absence du président du Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaïfi, en aurait étonné plus d’une personne de la direction catalane d’après le journal espagnol SPORT.

La suite après cette publicité

Selon RMC Sport, la raison aurait un contexte religieux : on célèbre aujourd’hui l’Aïd el-Fitr, la fête de fin du jeûne du Ramadan pour les Musulmans. Mais la presse espagnole rappelle également ce mercredi matin qu’il existe toujours plusieurs désaccords entre les deux présidents concernant la Super League européenne notamment. Joan Laporta, président du Barça, continue de défendre le projet aux côtés de Florentino Pérez, tandis que le dirigeant qatari du PSG et aussi de l’Association européenne des clubs (ECA) a été l’une des personnes les plus opposées à cette compétition.

Pour ce choc PSG-Barça, Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent un bonus de bienvenue de 90€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. La victoire du PSG peut vous rapporter 175€ et celle du Barça peut vous rapporter 328€.