Amar Dedic signe à l’OM

Il n’y a pas vraiment besoin de chercher très loin pour deviner qui sont les grands acteurs de ce mercato en Ligue 1. Après Rennes et son mercato XXL, l’OM a aussi décidé de s’animer en multipliant les pistes, parfois très lointaines et très inattendues. On ne sait toujours pas si Paul Pogba posera un jour ses valises sur la Canebière, mais l’international italien, Luiz Felipe, l’a fait après avoir résilié son contrat avec Al-Ittihad.

La suite après cette publicité

Même son de cloche pour l’international algérien Amine Gouiri, arrivé dans le sens inverse de Lilian Brassier, parti à Rennes après six mois très laborieux à Marseille. Ces derniers jours, la direction phocéenne avait d’ailleurs étudié plusieurs pistes pour se renforcer en défense, comme celle menant au défenseur de Chelsea, Aaron Anselmino (19 ans), grand espoir du football argentin. Une autre, explorée en sous-marin, conduisait au joueur de Salzbourg Amar Dedic, comme nous vous le révélions.

Un nouvel international bosnien après Kolasinac

Capitaine du club autrichien, international bosnien (16 sélections, 1 but), Dedic possède déjà une solide expérience à seulement 22 ans. Et grâce à sa polyvalence, caractérisée par son aptitude à évoluer aussi bien piston droit que latéral dans une défense à 4, ou même défenseur central, il répondait naturellement aux attentes de l’OM, à la recherche d’un joueur protéiforme comme avait pu l’être Killian Sildillia, pisté l’été dernier. Le cahier des charges étant rempli, l’OM a rapidement bouclé le dossier avant d’officialiser son arrivée en ce jour.

La suite après cette publicité

«L’OM est heureux d’annoncer la signature d’Amar Dedić en provenance du FC RB Salzburg. International bosnien âgé de 22 ans, le défenseur s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale», indique le communiqué de Marseille, quelques minutes après avoir envoyé Bamo Meïté à Montpellier. Dedic espère évidemment laisser un bon souvenir en terres phocéennes, comme avait pu le faire son aîné et coéquipier en sélection Sead Kolasinac, il y a deux ans. Plus qu’à attendre Bennacer désormais !