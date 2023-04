SOS Racisme tape sur les doigts de l’OL

La suite après cette publicité

SOS Racisme tape du poing. Après les violences et insultes racistes ciblant un supporter de l’OM ce dimanche, au terme de l’Olympico remporté par les Phocéens à Décines (1-2), l’association est montée au créneau par la voix de son secrétaire général, Hermann Ebongue. Interrogé au micro de BFM Lyon, le numéro deux de SOS Racisme a exprimé son indignation et son souhait de voir l’OL réagir.

«J’espère que tout le monde va se mobiliser autour de ce qui vient de se passer, et en premier lieu le club de l’OL qui est, de mon point de vue, une victime, souligne-t-il. La bête sauvage est toujours là. C’est une minorité de supporters de l’OL qui déshonorent le club. Cela vient nous rappeler que ces faits existent toujours, ajoute-t-il, avant de faire le parallèle avec le PSG. L’OL a sa responsabilité puisque c’est lui qui organise ses tribunes, et qui est propriétaire du stade. On a une référence, c’est le PSG. Le PSG a démontré une volonté de lutter contre ce phénomène (par le plan Leproux) puisqu’il en a beaucoup pâti. Je crois qu’aujourd’hui, l’OL a les moyens, et assez facilement, de lutter contre ces minorités de supporters qui posent problème. Il faut que l’OL prenne ses responsabilités, je les exhorte, je les invite (à cela).»

